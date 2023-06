Scandale de Phillip Schofield: l’épouse de l’ancien animateur de This Morning est «furieuse» à cause de sa liaison avec un collègue plus jeune

La fidèle épouse de Phillip Schofield est à la fois furieuse et dévastée par son aveu qu’il a eu une liaison avec une collègue beaucoup plus jeune pendant leur mariage.

Des amis disent que Stephanie Lowe, la mère des deux filles adultes du présentateur, n’avait aucune idée qu’il était en couple parce que Schofield avait toujours décrit l’homme comme un ami et un collègue.

Il peut également être révélé que la fille aînée de l’ancienne star de This Morning, Molly, a découvert la déclaration de mea culpa de son père au Daily Mail quelques minutes avant que l’histoire n’éclate.

Jusqu’au mois dernier, Schofield et sa femme étaient proches et en avril ont même assisté ensemble à la fête du 50e anniversaire de la star de télévision Leigh Francis.

Le présentateur porte son alliance bien qu’il soit devenu gay il y a plus de trois ans.

Si vous souhaitez voir ce contenu, veuillez ajuster votre Paramètres des cookies . Pour en savoir plus sur la façon dont nous utilisons les cookies, veuillez consulter notre Guide des cookies.

Cependant, une source a déclaré au Mail: « Steph est absolument dévastée, elle n’avait aucune idée de tout cela. C’est une femme de confiance qui a soutenu Phil pendant de nombreuses années, donc cela a été un vrai choc pour elle.

« Phil a toujours positionné l’homme comme un ami, ce qui a suscité pas mal de colère, c’est un euphémisme. C’est littéralement la chose la plus déchirante qui aurait pu arriver à Steph, ce n’est pas seulement la relation mais la tromperie.

Icône de caméra Phillip Schofield a démissionné en disgrâce de This Morning. Sur la photo : dans les coulisses du plateau avec Holly Willoughby. Crédit: TVI / TVI

Pendant ce temps, des amis de l’aîné de Schofield disent qu’elle travaillait à YMU, l’agence artistique qui a représenté Schofield pendant 35 ans, lorsqu’elle a découvert l’affaire.

Le personnel dit qu’elle était tellement choquée qu’elle a dû être réconfortée avant de rentrer chez elle.

On pense que Mlle Schofield, 27 ans, s’est ensuite rendue à Cornwall pour rejoindre son père après avoir fui Londres après avoir annoncé qu’il quittait This Morning il y a près de deux semaines.

Schofield, 61 ans, a été vu hier arriver à son domicile de l’ouest de Londres après la pause aux côtés de sa plus jeune fille Ruby alors que l’avenir de l’émission qu’il a présentée pendant 21 ans est en jeu au milieu d’allégations de toxicité et d’intimidation dans les coulisses.

C’est la première fois qu’il est vu depuis que des photographies ont émergé de lui assis dans sa voiture avec sa mère Pat à Cornwall le jour où il a quitté la série et à la suite de la condamnation de son frère Timothy qui a été condamné à 12 ans de prison pour 11 condamnations d’enfant. abus sexuel.

Icône de caméra Les amis de Schofield disent qu’il était soutenu par ses filles mais il n’y avait aucune mention de sa femme. Crédit: fourni

Les amis de Schofield disent qu’il était soutenu par ses filles, mais il n’a pas été fait mention de Mme Lowe, 59 ans, avec lui.

Plus tôt cette semaine, Eamonn Holmes a affirmé que Schofield et le collègue beaucoup plus jeune auraient des «jeudis de jeu» et que l’hôte lui ferait prendre des taxis de son appartement du centre de Londres aux studios This Morning pendant que Mme Lowe serait chez eux dans le Buckinghamshire.

Dans ses excuses rampantes vendredi dernier, Schofield a confirmé qu’il avait menti à sa femme et lui avait abondamment présenté ses excuses.

Il a dit qu’il était « douloureusement conscient » qu’il avait menti à de nombreuses personnes, « surtout à ma famille », ajoutant: « Je suis tellement, vraiment désolé, comme je le suis d’avoir été infidèle à ma femme. »

Le couple s’est marié en mars 1993 après s’être rencontré lorsque Schofield travaillait dans la télévision pour enfants et qu’elle était assistante de production à la BBC.

En février 2020, le présentateur a parlé à ses abonnés Instagram de sa sexualité, affirmant qu’il avait le soutien de sa femme et de ses filles.

« On ne sait jamais ce qui se passe dans la vie apparemment parfaite de quelqu’un… avec la force et le soutien de ma femme et de mes filles, j’ai fini par accepter le fait que je suis gay. »

Pendant ce temps, les patrons d’ITV seraient « pétrifiés » de ce qui va sortir de l’enquête externe qu’ils ont annoncée mercredi et qui sera menée par la meilleure avocate londonienne Jane Mulcahy KC. Un patron senior de la chaîne a déclaré que la relation de Schofield avec son ancien collègue n’était que « la pointe de l’iceberg » et qu’ils s’attendent à ce que « beaucoup d’autres sortent du bois ».

On dit aussi qu’elles craignent ce que le public pense de l’écart d’âge entre les hommes qui dépasse les 30 ans.

Ils sont également profondément inquiets que l’amant de Schofield parle de la romance. Une source a déclaré au Mail: « Il y a tellement de choses qui se sont passées et elles doivent simplement avoir été documentées pour qu’il y ait une trace écrite. »

Pendant ce temps, l’ancienne coprésentatrice de Schofield, Holly Willoughby, passe son temps libre This Morning à l’abri des projecteurs au Portugal.

Elle séjourne dans sa villa de 15 millions de dollars australiens dans la station balnéaire de Quinta do Lago en Algarve avec ses parents Linda et Brian, sa sœur Kelly et ses trois enfants.

Un spectateur a dit à propos de Mme Willoughby, dont la maison de vacances est à côté de la propriété de Schofield: « Elle semblait passer un bon moment. »