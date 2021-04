Le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng a déclaré que c’était «très bien» que les chefs d’entreprise aient eu un accès direct aux ministres et à ceux qui prennent des décisions à Whitehall.

Le ministre du cabinet a défendu Boris Johnson, alors que le Premier ministre fait face aux demandes du Parti travailliste pour une enquête sur les messages texte échangés avec Sir James Dyson sur le statut fiscal de ses employés.

«Je pense que dans le monde réel, en réalité, les gens contactent les ministres, contactent les députés, tout le temps», a déclaré jeudi M. Kwarteng à Sky News.

«Les gens d’affaires contactent les députés tout le temps, les électeurs me contactent également sur mon téléphone. Je pense que dans une démocratie moderne, c’est très bien que les gens puissent avoir un accès direct aux ministres et aux personnes qui prennent leurs responsabilités.

M. Kwarteng a également affirmé que M. Johnson avait contribué à éviter une «crise» sur les ventilateurs et «sauvé des vies» grâce à ses échanges de textes de 2020 avec Sir James Dyson.

conseillé Boris Johnson défend les textes de Dyson comme « la chose tout à fait juste à faire » Boris Johnson News – En direct: Les demandes des travailleurs enquêtent sur les textes de Dyson alors que Raab est condamné pour avoir « caché » les réductions de l’aide Le SNP ne sera pas majoritaire aux élections écossaises, selon un sondage

« Le Premier ministre a été très clair hier qu’il aurait refait exactement la même chose, il avait le devoir, en ce qui le concernait, de s’assurer que nous ayons des ventilateurs fabriqués ici au Royaume-Uni », a-t-il déclaré à LBC.

«Il a déménagé, selon ses mots, a déclaré le Premier ministre, il a déplacé le ciel et la terre pour essayer de s’assurer que nous avons des ventilateurs fabriqués ici au Royaume-Uni. C’est ce qui s’est passé – cela a évité une crise encore plus grave et cela a sauvé des vies.

Cependant, les messages texte publiés par la BBC ont montré que M. Dyson avait approché le Premier ministre après avoir échoué à obtenir une réponse satisfaisante du Trésor en raison des préoccupations concernant le statut fiscal du personnel travaillant sur les ventilateurs pour le NHS.

Bien que des modifications fiscales aient été apportées par le Trésor, les ventilateurs de M. Dyson n’étaient pas nécessaires au NHS. L’entrepreneur commercial a déclaré que son entreprise avait perdu 20 millions de livres sterling sur les coûts de développement.

Boris Johnson défend les textes Dyson comme « la bonne chose à faire »

«Nous avons besoin que le Premier ministre comparaisse immédiatement devant le comité de liaison pour une enquête approfondie sur sa conduite à ce sujet», a déclaré Rachel Reeves, ministre du cabinet fantôme du Labour.

Un porte-parole du dirigeant travailliste, Sir Keir Starmer, a déclaré qu’il semblait y avoir des preuves que les messages texte pourraient avoir enfreint le code ministériel. Mais le n ° 10 a déclaré que les règles avaient été suivies et que les textes avaient été transmis aux fonctionnaires du gouvernement «pour élaborer les conseils».

Downing Street a également nié que le secrétaire du cabinet de M. Johnson ait informé le Premier ministre de changer son numéro de téléphone portable en raison de préoccupations concernant le contact de ceux qui cherchent à l’influencer.

Simon Case aurait recommandé le déménagement l’année dernière, mais M. Johnson a rejeté son avis, selon les rapports.