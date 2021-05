Scandale de l’élection de la reine de retour en Floride: un adolescent plaide non coupable

PENSACOLA, Floride – Emily Grover, la reine du retour au lycée de Floride accusée d’avoir truqué l’élection de son école, a plaidé non coupable devant le tribunal cette semaine pour les quatre chefs d’accusation auxquels elle est confrontée.

Grover, qui avait 17 ans lors de son arrestation et qui a eu 18 ans depuis, est jugé en tant qu’adulte. Elle devait comparaître vendredi devant le tribunal du comté d’Escambia. Son avocat, cependant, a déposé une renonciation plus tôt cette semaine et inscrit le plaidoyer de non-culpabilité de Grover.

Grover et sa mère, Laura Carroll, directrice adjointe de l’école élémentaire Bellview, ont été arrêtées en mars après que les autorités ont déclaré que le duo avait utilisé l’accès spécial de Carroll au système de données des élèves du district pour voter des centaines de votes frauduleux pour Grover lors de l’élection de la reine du retour à la Tate High. École.

En octobre 2020, l’application logicielle électorale du district scolaire du comté d’Escambia a signalé des centaines de votes lors de l’élection de retour comme frauduleux, ce qui a amené le district à contacter le département de l’application de la loi de Floride. À peu près au même moment, le coordinateur du conseil étudiant du district a été informé que Grover aurait commenté l’utilisation du compte FOCUS de sa mère pour voter, selon des mandats d’arrêt.

4 mai:Un étudiant de Floride accusé d’avoir truqué le vote de la reine du retour au pays pourrait s’exposer à une peine de 16 ans

16 mars:Le directeur adjoint de la Floride et sa fille arrêtée dans le scandale du vote de la reine du retour au pays

L’enquête a finalement révélé que «l’accès au niveau du district» de Carroll au système FOCUS lui a permis, ainsi qu’à Grover, de voter 246 sur deux appareils pour Grover en tant que reine du retour à la maison.

L’enquête a également révélé que Grover aurait ouvertement utilisé le compte FOCUS de sa mère pour accéder aux profils d’autres étudiants, qui contiennent des informations telles que les notes, les dossiers médicaux et les résultats des tests. Les responsables de l’application de la loi ont recueilli neuf déclarations d’étudiants et d’un enseignant qui ont déclaré avoir entendu Grover parler d’accès au compte ou l’avoir regardée se connecter pendant quatre ans.

Grover a finalement été expulsée du lycée Tate, selon son mandat d’arrêt. Carroll a été suspendue de son poste après son arrestation. Les responsables de l’école ont refusé de dire s’ils avaient depuis licencié Carroll.

Grover est facturé un compte de chacun des éléments suivants:

Infractions contre les utilisateurs d’ordinateurs, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques et d’appareils électroniques (crime au troisième degré)

Utilisation illégale d’un appareil de communication bidirectionnel (crime au troisième degré)

Utilisation criminelle d’informations personnellement identifiables (crime au troisième degré)

Complot en vue de commettre ces infractions (délit au premier degré)

Sa mère, Laura Carroll, a plaidé non coupable début avril pour les quatre mêmes chefs d’accusation.

Les affaires des deux femmes passeront désormais par une phase de découverte au cours de laquelle leur avocat, Randall Etheridge, apprendra quelles preuves l’État a contre elles.

Après cela, Etheridge planifiera les dépositions de tous les témoins de l’État, puis Carroll et Etheridge décideront s’il faut conclure un accord de plaidoyer ou aller à un procès devant jury.

Suivez Annie Blanks sur Twitter: @AnniePNJ. Contribuant: The Associated Press.