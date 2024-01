Scandale de la poste : le président Henry Staunton a dû partir car cela « ne fonctionnait pas »

Mme Badenoch a déclaré qu’elle l’avait démis de ses fonctions en raison de préoccupations concernant la gouvernance de la Poste et “l’ensemble du modèle commercial”.

Les travaillistes ont demandé au gouvernement de motiver plus précisément sa décision.

Elle a expliqué que l’une de ses priorités était la gouvernance de la Poste et a déclaré : « C’est là que ma décision selon laquelle nous avions besoin d’un nouveau président de l’organisation était importante. Cela ne fonctionnait tout simplement pas.

Elle a refusé d’exclure d’autres changements de personnel lors de son apparition dans l’émission Sky’s Sunday Morning avec Trevor Phillips et a évoqué des “difficultés” et d’autres membres du conseil d’administration.

Dimanche, avec Laura Kuenssberg, elle a refusé de fixer un délai pour indemniser intégralement les personnes concernées – faisant écho à la position du Premier ministre Rishi Sunak. Mais Mme Badenoch a promis que “nous ne pourrions pas aller plus vite que nous ne l’avons déjà fait”.

Cela survient alors que la Poste est sous le choc des retombées du scandale Horizon, qui a été qualifié de plus grande erreur judiciaire de l’histoire du Royaume-Uni.

Plus de 700 sous-chefs de poste et sous-chefs de poste ont été poursuivis en justice entre 1999 et 2015 après qu’un logiciel de comptabilité défectueux, Horizon, ait fait croire qu’il manquait de l’argent dans leurs magasins.