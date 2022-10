Scandale de la poste: l’attribution de contrats à Fujitsu “épouvantable”, a déclaré le ministre

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Attribuer des contrats gouvernementaux de plusieurs millions de livres à l’entreprise japonaise au cœur du scandale informatique de la poste est “moralement répréhensible”, a déclaré le gouvernement.

Les critiques de la Chambre des lords ont fait valoir qu’il était “épouvantable”. historique juridique.

Cependant, les ministres ont fait valoir qu’il n’y avait “fondamentalement pas d’alternative”.

Plus de 700 sous-maîtres de poste et sous-postières (SPM) ont été poursuivis à tort pour vol, escroquerie et fausse comptabilité à cause du système comptable Horizon défectueux de La Poste, installé et maintenu par le géant de la technologie, qui présentait des « bugs, défauts et erreurs » dès le début.

Beaucoup ont par la suite vu leurs condamnations pénales annulées.

Plus tôt ce mois-ci, lors d’une enquête sur le scandale, menée par le juge à la retraite de la Haute Cour, Sir Wyn Williams, le représentant légal de Fujitsu s’est excusé pour le rôle de l’entreprise dans la “souffrance des sous-maîtres de poste”.

Soulignant la question à Westminster, la baronne libérale démocrate Ludford a déclaré: «Le gouvernement a attribué à Fujitsu des contrats de plus de 3,5 milliards de livres sterling depuis 2013, dont près de 500 millions de livres sterling cette année, dont 48 millions de livres sterling sur l’ordinateur national de la police.

« Considérant que le logiciel Horizon de Fujitsu était au cœur du scandale du sous-postmaster de la Poste, pourquoi le gouvernement pense-t-il que le logiciel Fujitsu a l’intégrité nécessaire pour les données critiques de la PNC ?

« En quoi une approche de statu quo sur l’attribution des contrats avant la conclusion de l’enquête officielle de la Poste est-elle prudente ?

“Enfin, comment ces largesses du gouvernement incitent-elles Fujitsu à contribuer au coût massif de la rémunération des sous-maîtres de poste, qui devrait incomber au contribuable ?”

En réponse, le ministre de l’Intérieur, Lord Sharpe d’Epsom, a déclaré : « L’ordinateur national de la police est hébergé sur la technologie mainframe de Fujitsu depuis plus de 30 ans, et la technologie matérielle existante louée par Fujitsu n’aurait pas été viable à utiliser au-delà de mars 2022.

« Il fallait un remplacement urgent, c’est pourquoi Fujitsu a été sélectionné.

“L’exercice d’engagement du marché organisé en 2020 pour examiner les options de remplacement du matériel et du support Fujitsu n’a trouvé aucune solution alternative viable, et c’est pourquoi Fujitsu a reçu ce contrat – qui, je dois également le souligner, fait la différence entre maintenant et le moment où le le nouvel ordinateur national de la police entre en service. Je pourrais continuer, mais il n’y avait pratiquement pas d’alternative.

L’homologue conservateur Lord Polak a déclaré : “Les mots qui me viennent à l’esprit sont” scandaleux “,” erreur judiciaire “,” vies brisées “,” familles ruinées financièrement “- et pourtant Fujitsu n’a rien payé.

« La conversation a assez duré. Je sais qu’il y a des cas juridiques, mais le gouvernement ne devrait-il pas arrêter tout contrat avec Fujitsu ? C’est juste moralement répréhensible.”

Lord Sharpe a déclaré: «Il a raison de souligner que nous essayons d’aller au fond de la question Horizon.

“C’est pourquoi Sir Wyn Williams a été chargé de tenir son enquête statutaire. Fujitsu est un participant principal et coopère pleinement. La responsabilité dépend des preuves, donc je pense qu’il est approprié de laisser Sir Wyn l’entendre avant de juger des conséquences possibles.

Se référant à l’accord de mise à niveau de la PNC, le leader travailliste Lord Kennedy de Southwark a déclaré: “Le gouvernement a-t-il pris en compte la perception du public d’attribuer un contrat aussi vital à une entreprise avec un bilan aussi choquant?”

Il a ajouté: “Il est épouvantable que cette entreprise puisse se rapprocher d’un autre contrat gouvernemental.”

Lord Sharpe a déclaré : « C’était la seule alternative viable. D’autres entreprises ont été invitées et, pour des raisons dont la plupart étaient liées au temps qu’il faudrait pour mettre en œuvre de nouveaux systèmes, Fujitsu a proposé la seule solution.

“Bien sûr, je suis d’accord avec l’argument de la perception du public, cependant, je ne pense pas que nous ayons d’autre alternative.”