Scandale de la fixation des prix du pain au Canada : toujours pas de réponses

Cela fait plus de cinq ans que le Bureau de la concurrence du Canada a commencé son enquête sur un prétendu stratagème de fixation des prix du pain impliquant de grandes chaînes d’épiceries et des boulangeries à l’échelle nationale.

Mais depuis lors, aucune accusation n’a été portée et le Bureau n’a pas publié les conclusions de son enquête.

Le vice-doyen à la recherche en droit civil de l’Université d’Ottawa dit que cela soulève des questions sur la capacité du chien de garde à protéger les consommateurs ou à contraindre les entreprises.

“On ne sait pas ce qui se passe, et je ne sais pas si le Bureau de la concurrence sait ce qu’il doit faire pour changer les incitations”, a déclaré mardi la professeure agrégée Jennifer Quaid à Your Morning de CTV, faisant également référence à l’examen des entreprises par le chien de garde. profits dans un contexte de hausse des prix alimentaires.

COMMENT LA FIXATION DES PRIX ALLÉGUÉE S’EST-ELLE PRODUITE ?

La nouvelle de la fixation des prix du pain est apparue en 2015, lorsque Loblaw a alerté le Bureau de la concurrence de son rôle dans un stratagème allégué qui, selon elle, a fait gonfler artificiellement les prix du pain emballé entre 2001 et 2015.

Dans des documents judiciaires publiés en 2018, le Bureau de la concurrence a allégué que des cadres supérieurs de Canada Bread Company Ltd. et de George Weston Ltd. avaient communiqué entre eux pour convenir d’augmenter le prix du pain au moins 15 fois, avec des augmentations moyennes d’environ 10 cents.

Selon les allégations du Bureau dans les documents judiciaires, les fournisseurs auraient rencontré des détaillants pour obtenir l’approbation par consensus des hausses de prix dans les pratiques qui, selon le chien de garde, se sont poursuivies en 2017.

“Le complot allégué était une tentative délibérée de la direction de Canada Bread et de Weston Bakeries, ainsi que des détaillants, de supprimer la concurrence au niveau de la vente en gros et au détail et ainsi d’augmenter les prix de gros et de détail du pain commercial frais au Canada”, a écrit Simon Bessette, agente principale du droit de la concurrence à la Direction des cartels et des pratiques commerciales trompeuses du Bureau de la concurrence.

En raison de sa coopération dans l’enquête, Loblaw a obtenu l’immunité. Il a également offert des cartes-cadeaux de 25 $ aux clients en guise d’excuses.

POURQUOI N’A-T-ON PAS TROUVÉ DE CONCLUSION ?

Maintenant, des années après le début de l’enquête, les observateurs ont remarqué que l’enquête ne « suit pas le schéma habituel de ce qui est attendu lorsque vous accordez l’immunité à une partie », a déclaré Quaid.

En règle générale, une partie bénéficie de l’immunité, puis d’autres conspirateurs “s’alignent” pour conclure un accord, a-t-elle expliqué.

Le programme de clémence avec le Bureau de la concurrence accorde généralement l’immunité à la première partie qui se présente, a déclaré Quaid. Les parties suivantes bénéficieront d’une clémence de plus en plus faible en fonction de la rapidité avec laquelle elles se sont manifestées et du nombre d’autres personnes qui se sont manifestées avant elles.

“Et s’il y a un instigateur, car les instigateurs ne sont pas censés bénéficier d’un traitement favorable”, a-t-elle déclaré. Ce n’est pas ce qui s’est passé ici.

C’est maintenant le défi d’un système basé sur la coopération volontaire, a-t-elle déclaré.

Depuis 2017, des accords de réparation ont été introduits pour aider à résoudre les crimes impliquant de grandes entreprises. Mais les délits de concurrence en sont exclus, a déclaré Quaid.

“Un accord de réparation vous donne en fait la possibilité d’éviter un plaidoyer de culpabilité, ce qui signifie que vous pouvez éviter d’être empêché de soumissionner pour des marchés publics”, a-t-elle déclaré. Cependant, cela pourrait ne pas être pertinent pour l’industrie du pain, a-t-elle déclaré.

L’explication la plus plausible est que Loblaw s’est manifestée, mais les autres entreprises ne croient pas qu’il y ait suffisamment de preuves et sont prêtes à s’asseoir, a-t-elle déclaré.

Le rythme de l’enquête sur la fixation des prix du pain se déroule dans l’ombre de l’inquiétude croissante du public concernant l’impact de l’inflation sur les prix des aliments et d’une autre enquête en cours du Bureau de la concurrence pour déterminer si les épiceries profitent excessivement de la hausse des prix.

Le recours au droit pénal pour s’assurer que les entreprises ne profitent pas des clients via les prix n’est peut-être pas le meilleur outil et, à la place, le système économique sur lequel le Canada s’appuie pourrait devoir être examiné, a déclaré Quaid.

« Une chose dont tout le monde doit se souvenir, c’est que nous ne fixons généralement pas les prix au Canada. Nous laissons le marché déterminer les prix », a-t-elle déclaré.

“S’il est nécessaire d’intervenir pour s’assurer que les prix sont à un niveau suffisamment bas, cela commence à ressembler à un système économique différent, cela peut inquiéter certaines personnes, maintenant l’État décide quel est un prix abordable”, a-t-elle déclaré.



Avec des fichiers de La Presse Canadienne