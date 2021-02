La femme accusée d’avoir tenté de tromper The Block avec de faux reçus affirme maintenant qu’elle a renoncé à acheter la maison de 4,2 millions de dollars de Jimmy et Tam et qu’elle est victime d’un complot.

Un mois après l’échec de son achat de la maison de style Palm Springs, la supposée experte en cybersécurité Emese Fajk a publié un site Web complet détaillant « sa version de l’histoire ».

Là-bas, la jeune femme de 27 ans – qui a prétendu avoir travaillé avec Apple et les Nations Unies – a publié une tempête de textes et de courriels qu’elle prétend avoir échangés avec le Nine Network et une connaissance délaissée qu’elle blâme pour un exposé à son sujet.

Le contenu du site Web révèle comment, juste un jour après avoir été exposée à la télévision nationale par A Current Affair, Mme Fajk disait toujours au Block qu’elle était prête à acheter la maison, malgré la chute spectaculaire de son règlement de propriété.

Elle a écrit un e-mail au producteur exécutif de l’émission, Julian Cress, le 23 décembre: « Bonjour Julian, les fonds ont été retournés par (plateforme de paiement immobilier) PEXA. Donc, techniquement, je pourrais revenir au règlement le plus tôt possible.

Mais elle a prévu qu’il pourrait y avoir un gros obstacle sur le chemin: Noël.

Pas grand chose à fêter! Emese Fajk avec Jimmy et Tam après « l’achat de la propriété » … un processus qui s’est soldé par un désastre

Mme Fajk (qui porte également le nom de famille « Fayk ») a partagé cet échange de courriels du 23 décembre avec le producteur exécutif de The Block, suggérant qu’elle pourrait toujours acheter la maison.

«Étant donné que tout le monde est absent à Noël, je ne sais pas trop à qui s’adresser ou comment organiser cela? elle a dit.

M. Cress a répondu en quelques mots, lui disant qu’il avait transmis son message au service juridique du Nine Network.

Dans son blog de 907 mots, publié récemment, Mme Fajk a déclaré qu’elle aimerait toujours acheter la maison The Block.

Mais elle a déclaré: « Il est maintenant évident qu’il n’y aura pas de clôture ou de résultat positif car mes tentatives de contacter Channel 9 sont ignorées.

«J’ai tranquillement attendu plus d’un mois.

Mme Fajk a blâmé un homme anonyme d’avoir provoqué une révélation de sa conduite passée.

Dans son blog, Mme Fajk a une fois de plus affirmé qu’un homme sans nom m’avait « harcelé et tenté de m’intimider … Il a contacté des amis, de la famille, tout le monde qu’il pouvait, leur disant que je lui avais pris de l’argent ». Elle a également allégué qu’il avait menacé de lui « faire honte ».

Cependant, Daily Mail Australia est au courant de plusieurs parties qui se sont manifestées en affirmant qu’elle leur devait de l’argent.

Mme Fajk a également partagé un e-mail d’un homme affirmant qu’il avait mis un enquêteur privé sur elle en 2019 pour récupérer « tout mon argent »

À la fin de l’année dernière, le Mail a obtenu des courriels que Mme Fajk a envoyés à Nine en décembre comme «preuve» qu’elle avait payé pour le Blockhaus gagnant.

Les e-mails contenaient des captures d’écran de ses prétendus paiements par virement bancaire pour l’achat d’une propriété – une méthode rarement utilisée dans les règlements de propriété australiens, qui sont généralement débités directement.

L’analyse par des graphistes et des sources du secteur bancaire a révélé que les reçus de Mme Fajk montraient des signes évidents de trafics.

Il s’agit de la capture d’écran d’un virement bancaire ANZ qu’Emese Fajk a envoyé à Channel Nine comme preuve qu’elle avait payé 4 072 951 $ pour acheter la propriété de Jimmy et Tam sur The Block. Les fonds ne sont jamais arrivés

Ci-dessus se trouve le document de la Coutts Bank qu’Emese Fajk aurait envoyé à un ex-partenaire pour prouver qu’elle leur avait payé 50 000 livres. (Elle nie l’avoir fait.) Les experts de Photoshop ont déclaré que le reçu montrait des signes évidents de falsification – avec un motif gris et blanc montrant où des effacements se sont déjà produits.

Ci-dessus, une autre capture d’écran que Mme Fajk a envoyée à un designer européen pour apparemment « prouver » qu’elle avait payé sa facture de 1043,49 $. Cependant, il n’est jamais arrivé non plus

Dans sa déclaration sur le blog, Mme Fajk a déclaré à propos de la saga The Block: « Je ne m’attendais pas à ce que le processus soit complexe, car je savais que la maison était toute neuve …

«Je ne savais pas non plus comment fonctionnent les règlements électroniques.

Depuis que l’histoire a éclaté, Daily Mail Australia a publié les affirmations de deux parties distinctes qui se sont manifestées pour alléguer que Mme Fajk leur avait envoyé une preuve de paiement Photoshopped.

Ils comprenaient ce qui semblait être un relevé de paiement falsifié de la Coutts Bank montrant le transfert de 50 000 livres à un ancien partenaire, qui ne serait jamais arrivé. (Mme Fajk a nié avoir effectué un tel paiement.)

De plus, un graphiste européen a partagé une capture d’écran ANZ que Mme Fajk lui avait envoyée, qui prouvait apparemment qu’elle avait transféré 1043 $ AUD.

Ce paiement aussi n’est jamais venu.

L’animateur du Block, Scott Cam, a récemment nié une rumeur selon laquelle il allait acheter la maison de Jimmy et Tam

Interrogée le mois dernier sur l’échec de la transaction au créateur européen, Mme Fajk a déclaré: « Je suis plus qu’heureuse de m’asseoir avec des gens, en personne, et de réfuter toute allégation contre moi.

« Je ne vais pas envoyer de documents, etc. par e-mail, mais je suis plus qu’heureux de montrer tout ce qui est pertinent, à partir des sources pertinentes afin qu’il puisse être vérifié, en personne. »

Mais Mme Fajk n’a pas répondu à une offre envoyée par courrier électronique le 31 janvier par Daily Mail Australia pour un entretien assis.

Pour Jimmy et Tam, la saga se poursuit, avec des agents immobiliers qui ont récemment accompagné des acheteurs potentiels dans leur maison hors marché de Brighton.

Michael Townsend, directeur de McGrath Real Estate St Kilda, a déclaré au Daily Mail Australia que la maison était « toujours disponible », à la connaissance de l’agence.

L’animateur du Block, Scott Cam, a récemment été contraint de nier avoir acheté la propriété à la suite de rumeurs publiées par le magazine New Idea.