Scaloni choisit Messi plutôt que Maradona dans le débat sur les héros argentins

L’entraîneur-chef argentin Lionel Scaloni a eu son mot à dire dans le débat Messi vs Maradona. Après avoir remporté le trophée de la Coupe du monde 2022, le troisième du pays, Scaloni a choisi Lionel Messi plutôt que Diego Maradona.

“Si je dois en choisir un, je choisis Leo, j’ai quelque chose de spécial avec lui. Il est le meilleur de tous les temps, bien que Maradona ait également été formidable », a déclaré Scaloni à la radio espagnole Cope.

Comme Messi, Maradona a également remporté un titre de Coupe du monde en Argentine. Les similitudes entre le triomphe de Maradona en 1986 et le tournoi de Messi en 2022 sont assez intéressantes. Les deux joueurs ont guidé l’Argentine vers le titre, ont remporté le trophée Golden Ball du meilleur joueur de la compétition et ont terminé avec le deuxième plus grand nombre de buts du tournoi.

Scaloni a appelé Messi pour la première fois lorsqu’il a été embauché comme patron de l’Argentine

Au cours de l’interview à la radio, Scaloni a également parlé de vouloir être sur la même longueur d’onde que Messi lorsqu’il a été nommé entraîneur-chef en 2018. L’entraîneur est arrivé dans l’équipe nationale argentine à un moment controversé. Après tout, ils viennent de subir une Coupe du monde 2018 décevante en Russie et Messi prenait du temps loin de l’équipe.

“La première chose que nous avons faite a été d’avoir un appel vidéo avec Messi. Il a dit qu’il était honoré et la première chose que nous lui avons dite a été “Reviens”. Nous vous attendrons’. C’est ce que nous avons fait et huit mois plus tard, il est venu et a trouvé un groupe incroyable », a déclaré Scaloni.

Scaloni récolte 2 trophées majeurs avec Messi en 17 mois

Scaloni a maintenant remporté les titres de la Coupe du monde et de la Copa America avec la nation sud-américaine. Il a remporté le trophée de la Copa America en 2021 alors qu’ils battaient leurs rivaux mordants le Brésil en finale.

L’entraîneur de 44 ans est actuellement en négociation avec l’Argentine pour rester entraîneur-chef. Malgré des informations récentes affirmant qu’il est sur le point de signer à nouveau avec l’équipe, Scaloni a également ouvert la porte à l’entraînement de l’Espagne dans un proche avenir. L’entraîneur a répondu “pourquoi pas ?” interrogé sur la possibilité de passer au pays européen.

PHOTO : IMAGO / Xinhua