Scalise se bat pour obtenir des votes pour devenir président de la Chambre alors que les républicains radicaux tiennent bon – la politique américaine en direct

Les républicains de la Chambre ont voté à huis clos mercredi et ont choisi Scalise, l’ailier droit, plutôt que son rival plus dur. Jim Jordan de l’Ohio pour être nominé à la présidence.

Les évènements clés

Le travail de l’orateur peut être brutal et ingrat, avec de nombreux déplacements à travers le pays pour collecter des fonds de campagne et recruter des candidats aux élections.

Une première rivalité s’est développée entre Scalise et McCarthy qui a ponctué leur ascension et se poursuit encore aujourd’hui.

Scalise a été élu pour la première fois au Congrès en 2008, après plus d’une décennie au sein de l’Assemblée législative de l’État, et a rapidement gravi les échelons à Washington.

il y a 47 mois 09.03 HAE La division républicaine à la Chambre pousse Scalise à se démener pour obtenir des votes pour devenir président

Bonjour, lecteurs du blog en direct sur la politique américaine, une autre journée d’information animée se déroule à Washington et nous vous présenterons tout cela au fur et à mesure.

Les républicains de la Chambre des représentants ont peut-être choisi un membre du Congrès de Louisiane Steve Scalise comme leur candidat pour devenir président, remplaçant Kévin McCarthyqui a été brusquement évincé par les partisans de la ligne dure de son propre parti il ​​y a huit jours, mais Scalise n’a pas encore le soutien dont il a besoin dans son sac et on ne sait pas si ou quand un vote en salle aura lieu aujourd’hui.

Il y a de l’action dans le procès criminel de Trump à Mar-a-Lago en Floride et, dans la crise en Israël, le secrétaire d’État américain Antoine Blinken a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou nous y sommes ce matin et nous vous tiendrons au courant, tout en vous proposant pour plus de détails de suivre toute l’actualité sur le terrain en provenance d’Israël et de Gaza sur notre live blog mondial, ici.

Voici ce qui se passe :