Scalise bat Jordan, soutenu par Trump, pour la nomination du président du GOP – en direct

Vidéo connexe : Matt Gaetz nie que les troubles du président de la Chambre des représentants entravent la réponse américaine à Israël

Le premier vote pour décider qui deviendra le prochain orateur du Chambre des députés se déroule à huis clos ce matin, et l’on se demande de plus en plus si un candidat dispose de suffisamment de soutien pour prendre le marteau.

Les républicains ont commencé leur vote interne pour sélectionner le candidat du parti au poste de président à 9 heures du matin (heure de l’Est), un vote en chambre plénière étant possible dès aujourd’hui.

Cependant, il pourrait encore s’écouler un certain temps avant qu’un orateur ne prenne le marteau, la Chambre ayant connu un nombre stupéfiant de 15 votes en janvier avant Kévin McCarthy a finalement dépassé le seuil de vote.

Mardi soir, la Chambre GOP a organisé un forum de candidats à huis clos.

M. McCarthy a exhorté ses alliés à ne plus le proposer à ce poste, car il a également refusé de soutenir l’un ou l’autre des deux candidats. Steve Scalise ou Jim Jordan.

Ni M. Scalise ni M. Jordan n’ont fait de promesses ou de concessions concrètes à leurs collègues lors du forum, selon certaines informations, il reste donc beaucoup à voir.

Nancy Mace, quant à elle, assistait bizarrement au forum, vêtue d’une chemise arborant la « lettre écarlate » A.