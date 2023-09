Scala Biodesign se lance avec 5,5 millions de dollars pour développer des bioproduits à partir de protéines

Scala Biodesign, plateforme d’ingénierie informatique des protéines basée sur l’IA, basée à Tel Aviv, a annoncé aujourd’hui son lancement avec un financement de démarrage de 5,5 millions de dollars.

Le cycle a été mené par TLV Partners, une société de capital-risque israélienne qui investit dans des startups en phase de démarrage.

CE QU’IL FAIT

La méthode informatique de Scala utilise l’IA, la modélisation basée sur la physique et l’analyse de données biologiques pour concevoir et améliorer des protéines destinées au développement de nouveaux médicaments, vaccins et anticorps, et pour créer des protéines pour la technologie alimentaire et les enzymes industrielles.

« Les protéines, les composants actifs de tous les organismes vivants, sont au cœur de nombreux produits et processus industriels. Notre vision est d’aider les entreprises à exploiter le grand potentiel des protéines pour développer des thérapies et des vaccins plus efficaces, des produits alimentaires abordables et des processus de fabrication chimique durables. « , a déclaré Ravit Netzer, cofondateur et PDG de Scala. MobiHealthActualités dans un e-mail.

« Aujourd’hui, des milliards de dollars sont dépensés chaque année pour concevoir ces molécules complexes. Nous visons à nous positionner au cœur de la prochaine révolution dans les secteurs chimique et pharmaceutique et dans d’autres en fournissant les outils nécessaires pour développer des protéines en produits qui changent la vie à une fraction du prix. » du temps et des efforts. De plus, en réduisant le fardeau du développement des protéines, nous espérons permettre à davantage d’entreprises d’incorporer des protéines dans leurs produits. «

APERÇU DU MARCHÉ

Scala a été fondée par Netzer et le Dr Adi Goldenzweig, son directeur technologique. En tant qu’étudiants en doctorat à l’Institut des sciences Weizmann en Israël, les deux hommes ont recherché et développé des algorithmes pour reconcevoir des protéines naturelles baptisées PROSS, qui ont donné lieu à des variantes présentant des améliorations en termes de demi-vie, de stabilité thermique et de niveaux d’expression.

PROSS a depuis été utilisé commercialement dans diverses applications et la société travaille avec plusieurs sociétés pharmaceutiques sur des projets d’ingénierie des protéines.

AlphaFold est une autre entreprise utilisant l’IA et l’apprentissage automatique pour examiner les protéines afin d’accélérer la recherche de nouveaux médicaments. une plateforme développée par DeepMind, un organisme de recherche et filiale de Google.