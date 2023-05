Scaccia, Croisière de football de Batavia devant DeKalb – Shaw Local

BATAVIA – Même après un hoquet défensif lors du deuxième jeu du match, l’équipe de football de Batavia n’allait pas laisser DeKalb espérer une surprise.

Les Bulldogs ont marqué des touchés sur leurs six premières possessions vendredi et ont blanchi DeKalb pour le reste du match alors que le n ° 2 Batavia a battu le n ° 15 DeKalb, 48-6, au premier tour des éliminatoires de la classe 6A de l’IHSA à domicile.

Batavia visitera Rolling Meadows n ° 10 au deuxième tour.

« C’était notre objectif toute la saison », a déclaré le porteur de ballon senior de Batavia, Anthony Scaccia. « Nous avons attendu cette semaine pendant toute la saison. On en est content, on fêtera [Friday night] puis se mettre au travail [Saturday].”

DeKalb n’a pris que deux jeux pour prendre une avance rapide de 6-0 alors que le porteur de ballon junior Dre Brown a pris un transfert intérieur de 69 verges pour un touché.

Scaccia a placé les Bulldogs à la ligne de 20 mètres de DeKalb avec un beau retour de coup d’envoi et Kevin Green l’a frappé à neuf mètres.

Batavia (9-1) a marqué sur ses deux prochaines possessions, remontant continuellement à Scaccia et Green. Scaccia (12 tentatives, 146 verges) l’a frappé à six verges et Green a marqué son deuxième touché de la nuit sur une course de 12 verges au début du deuxième quart.

« C’était assez difficile de nous arrêter », a déclaré l’entraîneur de Batavia, Dennis Piron. « [The offensive line] exécuté de cette façon toute l’année … Je n’ai aucune idée du nombre de mètres que nous avons parcourus, cela semblait être 1 000; ne pouvait vraiment pas nous arrêter.

Les Bulldogs, qui ont maintenant remporté huit matchs consécutifs depuis une défaite de la semaine 2 contre Richards, ont ajouté deux autres scores avant la mi-temps. Batavia a forcé un échappé de DeKalb (5-5), puis a réalisé un entraînement de 63 verges qui a été couronné par le touché de 12 verges de Scaccia.

Un botté de dégagement partiellement bloqué a placé Batavia sur le territoire de DeKalb avec deux minutes à faire. Le quart-arrière Micah Coffey a trouvé Rourke Mullins pour 15 verges jusqu’à la ligne de 1 verge de DeKalb et Scaccia a marqué son troisième touché de la nuit juste avant la mi-temps.

Scaccia a ajouté un autre touché au début du troisième quart, rebondissant une course à l’extérieur et parcourant 51 verges sur la ligne de touche gauche pour le score.

« Chaque fois que j’ai eu le ballon, j’ai juste vu une voie grande ouverte et j’ai juste frappé », a déclaré Scaccia. « C’était super. »

La défense de Batavia a tenu bon en seconde période alors que Nick Bernabei a capté la passe du quart-arrière de DeKalb Jack Sauter au troisième quart. Plus tard, les Bulldogs ont arrêté les Barbs aux 4e et 15e sur la ligne de 30 verges de Batavia car DeKalb ne pouvait pas générer beaucoup d’attaque en fin de match.

Une course de 7 verges de Blake Crowder a plafonné le score et lancé le chronomètre au quatrième quart.