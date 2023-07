La requérante, l’avocate Farhat Warsi, a déclaré au tribunal qu’elle était tombée sur la vidéo d’Anubhav Singh Bassi sur YouTube qui était désobligeante pour les avocats et le système judiciaire.

La Cour suprême a rejeté lundi une requête en justice contre l’humoriste Anubhav Singh Bassi pour avoir soi-disant humilié des avocats et le système judiciaire dans son émission ‘Bas Kar Bassi’.

« Quelle est cette pétition écrite en vertu de l’article 32 (de la Constitution) » Nous ne pouvons pas comprendre tous les deux ce que vous voulez « », a déclaré un banc de juges SK Kaul et Sudhanshu Dhulia au pétitionnaire.

L’article 32 donne aux citoyens indiens le droit de saisir la Cour suprême s’ils estiment que leurs droits fondamentaux ont été violés. La requérante, l’avocate Farhat Warsi, a déclaré au tribunal qu’elle était tombée sur une vidéo sur YouTube désobligeante pour les avocats et le système judiciaire.

« Je suis tombé sur une vidéo sur Youtube nommée ‘Bas Kar Bassi’ et j’ai vu que l’intimé Anubhav Bassi a humilié les avocats, le système judiciaire… », a déclaré le pétitionnaire.

Le banc a déclaré qu’il y avait d’autres personnes pour s’occuper de ces choses et que l’avocate devrait s’inquiéter pour elle-même. « Je pense qu’il y a vraiment de meilleures choses à faire pour vous », a observé le juge Kaul, tout en rejetant le plaidoyer.

Pendant ce temps, Anubhav Singh Bassi bénéficie d’un énorme nombre de fans et le comédien a récemment fait ses débuts à Bollywood avec Tu Jhoothi ​​Main Makkaar de Luv Ranjan avec Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor. Le comédien a joué le rôle de l’ami de Ranbir Kapoor dans le film et lors de la promotion du film, Bassi a allégué que l’acteur avait retiré ses scènes du film, ce que le comédien a maintenant clarifié.

Lors d’une récente conversation avec India TV, lorsqu’Anubhav Bassi a été interrogé sur sa déclaration à propos de Ranbir Kapoor supprimant ses scènes du film, il a répondu: «Ce n’était rien, en fait Luv monsieur a mis une courte partie de mon rôle dans la bande-annonce, donc j’étais en lui disant en plaisantant que tu as délibérément coupé mes scènes du film. Nous sommes donc assis pour le lancement de la bande-annonce, nous avons donc dû trouver un sujet pour créer du plaisir, alors nous avons pensé pourquoi ne pas jouer avec cela, nous continuerons à nous en vouloir et à improviser à ce moment-là. C’est ce qui s’est passé » (Avec les entrées de PTI)

