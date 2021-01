SC régularise l’admission à l’IIT Bombay pour les adolescents qui ont perdu leur siège en raison d’un «  mauvais clic  »

La Cour suprême est venue jeudi à la rescousse d’un étudiant de 18 ans qui avait perdu son siège pour un cours de génie électrique de quatre ans dans le prestigieux IIT Bombay après avoir cliqué « par inadvertance » sur un « mauvais » lien.

La cour suprême, qui avait précédemment demandé à l’institut d’accorder l’admission provisoire à l’étudiant après son déménagement, a ordonné aujourd’hui à l’institut de régulariser son admission et de le laisser continuer les cours habituels comme tous les autres étudiants a rapporté Hindustan Times.

Siddhant Batra, originaire d’Agra, avait contacté la Cour suprême pour demander à l’institution de l’admettre après que l’IIT eut déclaré qu’elle ne pouvait pas intervenir à ce stade car tous les sièges pour le cours étaient complets et les règles d’admission devaient être suivies.

Il a déclaré que Batra pourrait postuler à nouveau l’année prochaine pour JEE (Advanced). La Haute Cour de Bombay avait initialement ordonné à l’IIT de considérer la requête de Batra, après l’avoir approchée plus tôt ce mois-ci, comme une représentation et de passer les ordonnances appropriées. Batra, qui avait obtenu le rang All India (AIR) de 270 aux examens JEE Advanced et obtenu l’admission, a affirmé qu’il avait l’intention de geler le siège, selon le plaidoyer.

Se prononçant sur le plaidoyer déposé par Batra, le banc composé des juges Sanjay Kishan Kaul, Dinesh Maheshwari et Hrishikesh Roy a demandé à l’institut de régulariser l’admission de Batra.

Cependant, le tribunal a également statué que ce verdict ne sera pas traité comme un précédent pour toute autre affaire en tant que telle. Le 9 décembre, le SC avait publié un avis sur la pétition de Batra, disant: «Par ordonnance provisoire, nous ordonnons que le pétitionnaire soit autorisé à rejoindre l’institution intimée et à poursuivre son cours sous réserve de l’accomplissement de toutes les autres formalités.»

Batra, tout en déposant sa pétition, avait demandé à l’IIT de considérer son cas pour des raisons humanitaires, et avait demandé la création d’un siège supplémentaire pour réparer sa perte. Il a vécu avec ses grands-parents après la mort de ses parents et a déclaré dans son plaidoyer qu’il avait travaillé dur contre toute attente pour réussir les examens IIT JEE.