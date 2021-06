SC rappe l’actrice de Taarak Mehta, Munmun Dutta, pour « injure de castes », reste FIR | Nouvelles des gens

New Delhi: « Ce que vous avez dit peut équivaloir à jeter le discrédit sur toute une communauté », a déclaré vendredi un banc de la Cour suprême alors qu’il suspendait les poursuites pénales contre l’acteur de « Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah » Munmun Dutta pour avoir prétendument utilisé une insulte de caste.

Le banc composé des juges Hemant Gupta et V. Ramasubramanian a déclaré : « Vous dites que vous êtes une femme, mais dites-nous si les femmes ont de meilleurs droits que les hommes ou si elles ont également des droits égaux ?

L’avocat principal Puneet Bali, représentant Dutta, a fait valoir que dans la vidéo publiée sur une plate-forme de médias sociaux le mois dernier, Dutta n’avait pas utilisé intentionnellement le mot » Bhangi » et que le mot était utilisé au Bengale occidental pour désigner ceux qui prenaient des substances intoxicantes.

Le banc a répondu que ce n’était pas vrai. « Vous n’êtes peut-être pas informé. Tout le monde connaît le sens. Le même mot est utilisé en bengali. Elle était à Calcutta lorsqu’elle a dit cela », a noté la cour suprême.

Bali a reconnu que son client avait fait une erreur et a supprimé sa publication sur Twitter dans les deux heures suivant la publication de la vidéo.

Bali a fait valoir que la cour suprême avait matraqué dans plusieurs affaires des FIR découlant du même incident et a demandé que toutes les affaires soient transférées à Mumbai.

La plus haute juridiction a notifié les gouvernements des États et les plaignants, après avoir entendu l’avocat de Dutta, que les FIR logés à Delhi, Madhya Pradesh, Gujarat et Haryana devraient être matraqués.

L’acteur avait déclenché une indignation avec une vidéo YouTube, conduisant au dépôt de FIR en vertu de la loi SC/ST (prévention des atrocités). Plus tard, Dutta a présenté des excuses et a retiré la partie offensante de la vidéo. Elle a dit qu’elle a utilisé le mot à cause de la barrière de la langue.

Bali a soutenu devant le tribunal que le requérant était une femme et que cinq FIR avaient été déposés contre elle. Cependant, finalement, la plus haute juridiction a accepté d’examiner son plaidoyer et a suspendu la procédure dans les FIR.

La Cour suprême a également adressé un avis au militant des droits des Dalits et à l’avocat qui a enregistré le premier FIR contre l’acteur à Haryana’s Hisar le 13 mai. Le FIR a été déposé en vertu de la loi sur les castes et tribus répertoriées (prévention des atrocités) pour avoir prétendument humilié la communauté. .