SC East Bengal Face ATK Mohun Bagan à Kolkata Derby

Déjà hors du compte des play-offs, un assiégé SC Bengale oriental chercherait à gâter ses rivaux et ses dirigeants ATK Mohun Baganfête quand ils se font face dans un Super Ligue indienne match de vendredi.

Alors que le derby de Kolkata marque son 100e anniversaire, depuis la Cooch Behar Cup en 1921, SC East Bengal et ATK Mohun Bagan se retrouvent dans des positions contrastées dans le classement ISL.

L’ATK Mohun Bagan, impressionnant dès le premier jour de la saison, est tout en haut du tableau et est favori pour repartir avec le bouclier des gagnants de la ligue et une place de groupe automatique en phase de groupes en Ligue des champions de l’AFC la saison prochaine.

Le SC East Bengal, en revanche, n’est pas en lice, incapable de se remettre d’un mauvais début de saison malgré une amélioration des performances en seconde période.

Alors que les deux équipes s’affrontent dans un derby historique de Kolkata au stade Fatorda, plus de trois points seront en jeu.

Pour Robbie Fowler, qui regardera depuis les tribunes alors qu’il purge une suspension de quatre matches, et son équipe, ce sera l’occasion de donner à leurs fans de quoi se vanter dans une saison où ils n’ont pas eu trop d’occasions. faire cela.

Pour Antonio Lopez Habas et ses joueurs, une victoire est essentielle dans leur marche vers le titre.

Dans toute autre année, ce serait un match assisté par un stade de Salt Lake bondé. Cette fois, les stands de la Fatorda seront vides, mais deux des plus grandes bases de fans du pays regarderont en haletant depuis leurs maisons.

Tout au long de la saison, les Mariners ont été plus constants, marquant plus et concédant moins de buts que leurs rivaux.

Après 17 matchs, ATKMB (36 points) a obtenu plus du double du total de points du Bengale oriental (17), soulignant le fossé en classe entre eux.

Cependant, malgré les fortunes contrastées des deux équipes, l’entraîneur-chef de l’ATKMB, Antonio Habas, a déclaré que le derby était différent des autres matchs.

« Le derby est différent. L’attitude (des joueurs), le niveau (de pression) est différent des autres matches car vous avez la possibilité de changer de saison avec une victoire. C’est un match dangereux pour nous », a déclaré Habas.

Pour le Bengale oriental, le derby est l’occasion de poser un jalon pour la saison prochaine. Ils sont entrés dans le tournoi beaucoup moins préparés que les autres et cela s’est montré lors de leurs premières manifestations.

Cependant, une bien meilleure seconde moitié de l’ISL leur a donné quelque chose sur quoi s’appuyer pour la saison prochaine.

« Nous nous sommes améliorés et vous pouvez voir les joueurs apprécier leur jeu », a déclaré l’entraîneur adjoint du SCEB Tony Grant.

« Ce derby a beaucoup d’histoire et de souvenirs. Nous savons à quel point le derby est important pour les gens. Le premier derby était un peu injuste pour nous, mais maintenant c’est un peu un terrain de jeu égal. J’espère que nous pouvons faire nos fans. fier. »