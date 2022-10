SC dénonce Ekta Kapoor pour “polluer les esprits de la jeune génération” avec sa série Web XXX

Ekta Kapoor a rencontré des problèmes juridiques avec sa série Web érotique XXX, diffusée sur sa plateforme OTT ALTBalaji. La Cour suprême a maintenant critiqué la tsarine de la télévision en disant qu’elle polluait les esprits de la jeune génération en présentant du contenu répréhensible dans sa série Web.

“Quelque chose doit être fait. Vous polluez l’esprit de la jeune génération de ce pays…”, ont déclaré les juges Ajay Rastogi et CT Ravikumar. Le banc a ajouté que le contenu OTT (Over the Top) était accessible à tous et a interrogé son avocat sur “quel type de choix offrez-vous aux gens?”

L’avocat principal Mukul Rohatgi, qui représente Ekta Kapoor, a soutenu qu’un plaidoyer similaire avait été déposé devant la Haute Cour de Patna et que la cour suprême avait auparavant accordé la protection à Kapoor. Il a ensuite ajouté que le contenu pour adultes des séries Web sur la plate-forme OTT est basé sur un abonnement.

Le banc a dit qu’il n’apprécie pas qu’à chaque fois, un plaidoyer soit déposé devant la cour suprême et a ajouté qu’un coût sera imposé pour le dépôt d’une telle requête. Il a demandé à Rohatgi de transmettre cela à son client et a souligné que le tribunal suprême travaille pour ceux qui n’ont pas de voix.

La cour suprême entendait un plaidoyer de Kapoor contre les mandats d’arrêt émis contre elle pour avoir prétendument insulté des soldats et blessé les sentiments de leurs familles dans la série Web sur sa plateforme OTT ALTBalaji. Le banc a observé: “Nous avons vu l’ordre et nous avons nos réserves.”

La cour suprême a également maintenu l’affaire pendante devant elle et a recommandé qu’un avocat local soit engagé pour informer de l’état d’avancement de l’audience devant la haute cour.

Un tribunal de première instance de Begusarai, dans le Bihar, avait délivré le mandat concernant une plainte déposée en 2020 par Shambhu Kumar, un ancien militaire, qui alléguait que XXX (saison 2) comportait plusieurs scènes répréhensibles en rapport avec la femme du soldat.

(Avec entrées IANS)