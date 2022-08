SC demande au centre de jouer un rôle proactif dans la facilitation de la tenue de la Coupe du monde féminine U-17

La Cour suprême a demandé mercredi au Centre de jouer un “rôle proactif” dans l’affaire de la Fédération indienne de football (AIFF) pour avoir facilité la tenue de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans en Inde et la levée de la suspension de l’apex du pays. organisme de football par la FIFA.

Le tribunal supérieur a reporté à l’audience du 22 août sur l’affaire AIFF après que le Centre a déclaré qu’il était en discussion avec la Fédération internationale de football (FIFA) au sujet de la tenue de la Coupe du monde féminine U-17 en Inde.

Un banc de juges DY Chandrachud, AS Bopanna et JB Paridwala a déclaré: «Nous voudrions faire pression sur l’Union de l’Inde pour qu’elle joue un rôle proactif en la matière afin que la tenue de la Coupe du monde des moins de 17 ans et la levée de la la suspension de l’AIFF, afin d’atteindre cet objet, est dûment facilitée ».

Au départ, le solliciteur général Tushar Mehta, comparaissant pour le Centre, a informé le banc que deux réunions ont eu lieu par le gouvernement et le Comité des administrateurs (CoA) avec les autorités de la FIFA mardi et que des discussions sont en cours avec une réunion prévue mercredi.

Mehta a déclaré que tous les efforts étaient déployés pour “briser la glace” sur la tenue de la Coupe du monde féminine U-17 en Inde en octobre 2022.

Il a demandé que la question soit reportée au 22 août afin qu’un consensus puisse être atteint entre les parties prenantes actives de l’AIFF.

Mehta a déclaré que tout au long du processus, la CoA a joué un rôle très constructif et a insisté sur le fait que quelques mots du tribunal à toutes les parties prenantes pour régler la situation les aideraient dans leurs efforts.

« Hier, après le développement, dont les juges peuvent aussi être dans le savoir-faire, nous avons abordé la question avec la FIFA. Nous avons eu deux réunions avec la FIFA et nous pouvons dire que nous avons atteint un stade où nous pouvons dire que des efforts sont faits pour briser la glace. Par conséquent, je demande que l’affaire soit reportée pour une nouvelle audience jusqu’à lundi prochain », a déclaré Mehta.

Le banc a déclaré qu’il s’agissait d’un grand événement international pour les moins de 17 ans et qu’il ne s’intéressait qu’au fait que le tournoi se déroule dans le pays.

L’avocat principal Rahul Mehra, qui est le requérant initial devant la Haute Cour, a déclaré que l’ensemble de l’événement avait été orchestré par l’ancien président de l’AIFF, Praful Patel, qui a été évincé après l’ordonnance de la Cour suprême en mai de cette année.

“Certains membres de l’AIFF ont dû se retirer suite à l’ordonnance de la Cour suprême et la CoA a pris le relais. Ces membres évincés orchestrent tout cela. C’est l’ancien président de l’AIFF Praful Patel derrière tout cela », a-t-il déclaré.

L’avocat Prashant Bhushan, représentant un intervenant, a déclaré que l’ingérence d’un organisme international s’est produite comme dans l’affaire de la gestion de la BCCI en 2017 et que le tribunal a dû adopter des ordonnances strictes.

Mehta a déclaré qu’il ne représente que le gouvernement indien et qu’il est préoccupé par le prestige du pays et “je peux dire que seules les parties prenantes actives sont consultées et que personne d’autre et le tribunal ne peuvent s’en prendre lourdement à ceux qui interfèrent”.

Le banc a déclaré que si quelqu’un de l’extérieur essayait d’interférer avec le processus, il ne le tolérerait pas.

L’avocat principal Gopal Sankaranarayanan, comparaissant pour le CoA, a déclaré qu’un impact immédiat de l’action de la FIFA était qu’un club de football du Kerala, qui a atterri en Ouzbékistan hier pour le championnat féminin des clubs, doit souffrir en raison de l’annulation des matches et leur sort reste incertain.

Il a également évoqué l’annulation d’un match du Mohun Bagan Football Club et leur avenir reste également incertain.

Mardi, la FIFA a suspendu l’Inde pour “influence indue de tiers” et a privé le pays du droit d’accueillir la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans.

Le pays devait accueillir le tournoi de la FIFA du 11 au 30 octobre.

C’est la première fois que l’AIFF est interdite par la FIFA en 85 ans d’histoire.

Une interdiction de l’Inde était sur les cartes après que la Cour suprême a destitué Praful Patel en tant que président de l’AIFF le 18 mai pour ne pas avoir organisé d’élections prévues en décembre 2020.

Le tribunal avait nommé un CoA de trois membres, dirigé par l’ancien juge du tribunal suprême AR Dave, pour gérer les affaires de la fédération nationale.

Le CoA, qui compte parmi ses membres l’ancien commissaire en chef de l’Inde SY Quraishi et l’ancien capitaine indien Bhaskar Ganguly, a également dû aligner sa constitution sur le Code national du sport et les directives types.

Le 10 août, le tribunal supérieur a averti les associations nationales de football qu’il n’apprécie pas leurs “méthodes de porte dérobée” pour faire échec aux ordres du tribunal et qu’il leur appartient d’organiser la Coupe du Monde Féminine FIFA-U-17 2022 à Inde.

Plus tôt, le Centre a demandé au tribunal supérieur de modifier son ordonnance du 3 août concernant les élections au comité exécutif de l’AIFF et l’inclusion d’anciens joueurs dans le collège électoral, affirmant que la FIFA et la Confédération asiatique de football (AFC) avaient “de fortes réserves dans le structure membre de l’AIFF ».

Le 3 août, le tribunal suprême a ordonné la tenue rapide d’élections au comité exécutif de l’AIFF conformément au calendrier proposé par la CoA et a déclaré que le collège électoral du comité exécutif comprendrait des représentants de 36 associations d’États et 36 représentants d’éminentes personnalités. joueurs de football.

