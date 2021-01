Le SC East Bengal a annoncé samedi la signature des défenseurs Raju Gaikwad et Ankit Mukherjee pour le reste de la saison de la Super League indienne. Gaikwad, le défenseur central né à Mumbai, était avec Kerala Blasters la saison dernière.

Gaikwad a beaucoup d’expérience, ayant joué pour les géants de Calcutta – East Bengal et Mohun Bagan – dans la I-League avec des passages au FC Goa, au Jamshedpur FC et au Mumbai City FC dans l’ISL. « Je suis ravi de retrouver le SC East Bengal, un club pour lequel j’ai joué dans le passé. Nous savons tous à quel point il est grand et je suis impatient de contribuer au succès de l’équipe.

« La saison est en cours et j’ai hâte d’y aller », a déclaré Gaikwad, qui a été sélectionné plus de 36 fois pour l’équipe nationale indienne et est connu pour ses longs lancers. Mukherjee, quant à lui, a exprimé son désir de rejoindre le SC Bengale oriental après s’être séparé de l’ATK Mohun Bagan. L’arrière latéral de 24 ans est un produit du système de jeunes du Bengale oriental et a commencé sa carrière professionnelle avec le club de Calcutta Football League (CFL) Aryan FC où il a passé deux saisons avant de rejoindre Mohammedan Sporting en 2017.

Pour ATK, Mukherjee a disputé neuf matchs lors de sa première saison sous la direction de l’entraîneur Steve Coppell et a même marqué un but contre l’ancien Delhi Dynamos. « C’est toujours une excellente occasion de jouer pour le SC East Bengal et je suis ravi d’être de retour là où tout a commencé. J’ai hâte d’apprendre de quelqu’un comme Robbie Fowler et je me considère extrêmement chanceux d’avoir cette chance, » Dit Mukherjee.