SC approuve le calendrier des sondages au conseil exécutif de l’Association olympique indienne

La Cour suprême a approuvé lundi le calendrier de modification du projet de constitution de l’Association olympique indienne (AIO) et de ses élections, comme convenu lors de la réunion avec le Comité international olympique à Lausanne, en Suisse, le 27 septembre.

Un banc de juges DY Chandrachud et Hima Kohli a déclaré que l’ancien juge de la cour suprême LN Rao serait libre d’adopter une “perspective holistique sans entraves” de la question lors de la rédaction des amendements à la constitution de l’IOA sous réserve qu’il est nécessaire d’assurer le projet d’amendement a l’approbation et l’assentiment du CIO afin d’éviter toute complication à l’avenir.

Il a déclaré: «Compte tenu de la conclusion à laquelle nous sommes parvenus au cours de la réunion de Lausanne, un calendrier suggéré a été indiqué dans la note soumise par le gouvernement de l’union pour achever le double processus d’amendement de la constitution de l’AIO et de finalisation de la tenue de l’élection de l’AIO ».

Le banc a noté, conformément au calendrier suggéré, que l’ensemble du processus doit être achevé avant la réunion du CIO en décembre 2022.

Il a également noté que le procès-verbal de la réunion du 27 septembre indique que la première étape consiste à modifier la constitution de l’AIO afin d’introduire des réformes de la gouvernance.

“Le CIO et l’OCA (Conseil olympique d’Asie) ont convenu de travailler avec l’ancien juge nommé par ce tribunal sur le projet de constitution révisée. Une fois la constitution finalisée, elle doit être formellement adoptée par l’assemblée générale de l’AIO », a déclaré le banc.

Il a ajouté que la deuxième étape consisterait à organiser les élections de l’AIO conformément à la constitution nouvellement approuvée sous la supervision de l’ancien juge de la cour suprême.

Le tribunal de grande instance a déclaré qu’une copie de l’ordonnance sera placée devant le juge LN Rao et “nous lui demanderions de superviser l’ensemble du processus sous réserve de l’ordonnance précédente et nous apprécierons si les délais suggérés sont dûment facilités”.

Le banc a ordonné: “Une fois que la nouvelle constitution a été dûment adoptée et approuvée par le CIO, il y aura une instruction à cet effet que la nouvelle constitution sera adoptée par l’organe général de l’AIO sous la direction obligatoire de cette cour”.

Il a publié l’affaire pour une nouvelle audience après les vacances de Diwali.

Selon la note soumise par le Centre à la cour, le juge Rao tiendra la première réunion le 14 octobre et les travaux de préparation du projet de constitution se tiendront entre le 14 octobre et le 7 novembre.

Il indique que le 20 octobre, un avis pour une AGA spéciale de l’AIO pour l’adoption de la nouvelle constitution sera publié car un préavis clair de 15 jours est nécessaire pour l’Assemblée générale annuelle spéciale.

Le 7 novembre, la finalisation du projet de constitution aura lieu et il sera envoyé à une AGA spéciale pour adoption et au CIO pour accord.

Le calendrier indique que le 10 novembre, le projet de constitution sera adopté par l’organe général de l’AIO.

Le 14 novembre, le processus d’élection du conseil exécutif de l’AIO commencera et se terminera le 3 décembre après la proclamation des résultats.

La réunion du comité exécutif du Comité international olympique est prévue pour le 5 décembre, qui est également la date limite fixée par le CIO pour former le conseil exécutif de l’AIO.

Le 22 septembre, dans le but d’assurer une approche équitable et axée sur le développement pour l’avenir des Jeux olympiques en Inde, la Cour suprême avait nommé le juge (ret) Rao pour amender la constitution de l’AIO et préparer son collège électoral.

La Cour suprême avait demandé au juge Rao de préparer une feuille de route pour amender la constitution et organiser des élections d’ici décembre 2022.

Elle avait également autorisé Rajeev Mehta, actuellement secrétaire général de l’IOA, et Adille Sumariwalla, sa vice-présidente, à participer à la réunion du 27 septembre avec le CIO.

Le CIO avait lancé le 8 septembre un dernier avertissement à l’IOA pour “résoudre ses problèmes de gouvernance” et organiser des élections d’ici décembre, faute de quoi l’instance sportive mondiale interdira l’Inde.

La commission exécutive du CIO, qui s’est réunie à Lausanne, avait également décidé de ne reconnaître aucun “président par intérim” après l’éviction de Narinder Batra en tant que chef de l’Association olympique indienne et a déclaré qu’elle traiterait avec le secrétaire général Rajeev Mehta comme principal point de contact. .

Le CIO avait également menacé de suspendre l’IOA s’il ne procédait pas à son élection au plus tôt.

Les élections de l’AIO étaient prévues en décembre de l’année dernière mais n’ont pas pu avoir lieu en raison d’amendements dans le processus de scrutin.

En décembre dernier, l’AIO a formé un comité de six membres pour examiner les modifications à apporter à sa constitution avant de tenir des élections pour l’aligner sur le Code national du sport.

En mai de cette année, Batra a été démis de ses fonctions de chef de l’IOA après que la Haute Cour de Delhi a annulé le poste de «membre à vie» de Hockey India par lequel il avait contesté et remporté les élections de l’organe suprême en 2017.

Batra a ensuite officiellement démissionné de son poste de président de l’AIO. Après avoir été destitué par la Haute Cour, Batra a publié une déclaration annonçant sa décision de ne pas contester les élections de l’AIO.

