SBUX, KMX, SPCE et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce avant commercialisation.

Starbuck – La chaîne de cafés a chuté de 1,1% après qu’un syndicat représentant les travailleurs a déclaré que certains magasins feraient grève à partir de vendredi après avoir affirmé que l’entreprise n’avait pas autorisé la décoration du mois de la fierté dans ses cafés. Le syndicat a déclaré que les travailleurs de plus de 150 étages ont accepté de se joindre aux grèves qui auront lieu la semaine prochaine, et que d’autres travailleront sur les autorisations.

CarMax — Le détaillant de voitures d’occasion a gagné 6,8 % après avoir dépassé les attentes de Wall Street sur les revenus du premier trimestre. CarMax a rapporté 7,69 milliards de dollars, devant les 7,49 milliards de dollars attendus par les analystes interrogés par StreetAccount.

Vierge Galactique – Les actions ont chuté de 12,4% dans les échanges avant commercialisation après que la société de tourisme spatial a déclaré avoir levé 300 millions de dollars grâce à une offre d’actions ordinaires. Virgin Galactic a déclaré vouloir lever 400 millions de dollars supplémentaires alors que la société cherche à étendre et à améliorer sa flotte de vaisseaux spatiaux.

Sous protection – Les actions ont perdu près de 3% dans les échanges avant commercialisation à la suite d’une dégradation par Wells Fargo à un poids égal à la surpondération. La banque de Wall Street a déclaré que la société de vêtements de sport avait une surexposition à l’Amérique du Nord, des stocks excédentaires et un PDG à la barre depuis seulement six mois. Jeudi, Under Armour a supprimé 50 emplois à son siège de Baltimore, ont rapporté The Baltimore Sun and Footwear News.

Wayfair – Les actions du détaillant d’ameublement pour la maison ont augmenté de plus de 1% après que MoffettNathanson a mis à niveau Wayfair pour que le marché performe de sous-performer. La société d’investissement a déclaré que Wayfair semblait bénéficier de la faillite de Bed Bath & Beyond.

C3.IA – Les actions ont perdu 0,8% avant la commercialisation après que Deutsche Bank a déclaré que la société ne s’était pas différenciée des autres noms de l’intelligence artificielle lors de sa journée des investisseurs. La firme a réitéré sa cote de vente.

Accenture – La société de conseil a perdu 1,5%, ajoutant à sa baisse par rapport à la session précédente, alors que les investisseurs ont continué à prendre des bénéfices après son rapport sur les résultats. Jeudi, Accenture a annoncé un bénéfice par action et des revenus supérieurs aux attentes des analystes. Malgré les pertes post-bénéfices, les actions d’Accenture ont augmenté de 15% depuis le début de l’année.

– Jesse Pound et Michelle Fox de CNBC ont contribué au reportage