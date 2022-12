Sbu Nkosi: l’ailier sud-africain retrouvé “sain et sauf” s’ouvre sur la “pression” du rugby | Actualités du rugby à XV

Le Sud-Africain Sbu Nkosi a été retrouvé « sain et sauf »

L’international sud-africain Sbu Nkosi a été retrouvé “sain et sauf”, a confirmé son équipe des Bulls.

L’équipe basée à Pretoria a révélé ce week-end que Nkosi avait été porté disparu à la police.

À ce moment-là, le club n’avait eu aucun contact avec le joueur de 26 ans depuis le 11 novembre.

Ils ont maintenant publié une déclaration confirmant qu’il a été localisé lundi.

La déclaration de Bulls a ajouté: “Une fois qu’il a été établi que Nkosi était en sécurité, indemne et en mesure de parler, le directeur général Edgar Rathbone est entré dans la maison de Nkosi. [with the permission of the player]passer du temps seul avec lui, pour comprendre comment l’entreprise peut lui apporter au mieux le soutien dont il a besoin et quel est ce soutien.

“Nous sommes ravis que Nkosi soit en sécurité.”

Aucun autre détail sur la disparition de Nkosi n’a été initialement fourni, mais le club doit tenir une conférence de presse mardi.

Wing Nkosi a remporté 16 sélections de Springboks et était membre de leur équipe vainqueur de la Coupe du monde 2019.

Nkosi marque un essai contre la Nouvelle-Zélande en septembre

Nkosi : “La pression mentale” s’accumule depuis des années

Dans une interview avec Actualités24Nkosi a déclaré qu’il avait été chez son père et qu’il avait lutté contre la pression de jouer au rugby à un niveau d’élite.

“Je vais beaucoup mieux”, a-t-il déclaré. “Il y a évidemment beaucoup de choses à dire que je ne peux pas dire à haute voix, mais ma condition s’améliore.

“C’est juste une grosse pression mentale. Ça s’accumule depuis quelques années maintenant, depuis la saga des Sharks, et ça a été une période un peu difficile.”

Il a ajouté: “Il y a trop de choses dans lesquelles entrer: les attentes, le fait qu’en choisissant de prendre soin de moi en ce moment, il y a des gens que je laisse tomber, et cela me fait aussi mal.

“Il y en a beaucoup, mais je suis à un point où je dois donner la priorité à la personne avant le joueur de rugby en ce moment.

“J’avais juste besoin de temps. J’ai été recroquevillé en boule avec mon père, et il gère mon état mental au quotidien.”