SBRT ou chirurgie dans le cancer localisé de la prostate : est-ce mieux ?

LIGNE SUPÉRIEURE :

Chez les patients présentant une cancer de la prostatela radiothérapie corporelle stéréotaxique (SBRT) était associée à une meilleure continence urinaire et à une meilleure fonction sexuelle, mais à une fonction intestinale légèrement moins bonne, par rapport à la radiothérapie radicale. prostatectomieselon un essai randomisé ouvert de phase 3 évaluant les résultats en matière de qualité de vie.

MÉTHODOLOGIE:

Par rapport à la prostatectomie, la radiothérapie peut offrir de meilleurs résultats urinaires et sexuels, mais un risque plus élevé de toxicité intestinale chez les patients atteints d’un cancer localisé de la prostate. Cependant, aucune comparaison n’a été réalisée dans le cadre d’un essai randomisé utilisant des options de traitement plus modernes, telles que la SBRT.

Les chercheurs ont mené l’essai multicentrique PACE-A pour comparer et évaluer les résultats en matière de qualité de vie de 123 patients (âge médian, 65,5 ans) atteints d’un cancer de la prostate localisé à risque faible à intermédiaire, qui ont été assignés au hasard pour subir l’une ou l’autre SBRT (n = 63 ) ou prostatectomie radicale (n = 60).

Sur les 123 patients, 97 (79 %) avaient un score de Gleason de 3+4 et 116 (94 %) présentaient un risque intermédiaire du National Comprehensive Cancer Network. Le suivi médian était de 60,7 mois.

Les co-critères principaux étaient la continence urinaire, mesurée par le nombre de serviettes urinaires absorbantes nécessaires par jour, et la fonction intestinale, évaluée à l’aide du formulaire composite abrégé Expanded Prostate Cancer Index (EPIC-26).

Les critères d’évaluation secondaires comprenaient la fonction érectile (mesurée à l’aide du questionnaire International Index of Erectile Function 5), la toxicité génito-urinaire et gastro-intestinale signalée par le clinicien et l’International Prostate Symptom Score. D’autres résultats rapportés par les patients comprenaient les scores du domaine EPIC-26 pour les symptômes urinaires irritatifs/obstructifs et les problèmes urinaires, intestinaux et sexuels en général.

EMPORTER:

À 2 ans, seulement 6,5 % (trois sur 46) des patients ayant finalement reçu une SBRT utilisaient quotidiennement une ou plusieurs serviettes urinaires, contre 50 % (16 sur 32) des patients ayant subi une prostatectomie (P. scores du domaine de l’incontinence urinaire (médiane, 77,3 vs 100 ; P. = 0,003).

Les patients ayant subi une prostatectomie présentaient également des scores de fonction sexuelle significativement moins bons (médiane, 18 contre 62,5 avec SBRT ; P. Les événements de dysfonction érectile de grade 2 ou plus étaient significativement plus fréquents chez les patients ayant subi une prostatectomie (63 % contre 18 %).

Cependant, à 2 ans, les scores du domaine intestinal dans le groupe prostatectomie étaient significativement plus élevés que dans le groupe SBRT (médiane, 100 vs 87,5), avec une différence moyenne de 8,9.

Dans l’ensemble, les toxicités génito-urinaires et gastro-intestinales signalées par les cliniciens étaient faibles dans les deux groupes de traitement.

EN PRATIQUE:

« PACE-A fournit des preuves de niveau 1 de meilleurs résultats en matière de continence urinaire et de fonction sexuelle avec des problèmes intestinaux plus graves pour la SBRT, par rapport à la prostatectomie », ont écrit les auteurs, ajoutant que l’essai « fournit des estimations contemporaines de la toxicité pour optimiser les décisions de traitement et maximiser la qualité individuelle ». de la vie. »

SOURCE:

L’étude, dirigée par Nicholas van As, du Royal Marsden Hospital et de l’Institute of Cancer Research de Londres, a été publié en ligne dans Urologie européenne.

LIMITES:

La petite taille de l’échantillon et l’abandon différentiel du traitement attribué auraient pu introduire un biais. L’exhaustivité des données était une autre limite.

DIVULGATIONS :

L’étude a été financée par des subventions du Royal Marsden NHS Foundation Trust. Plusieurs auteurs ont déclaré entretenir des liens variés avec diverses sources.

Cet article a été créé à l’aide de plusieurs outils éditoriaux, dont l’IA, dans le cadre du processus. Des éditeurs humains ont examiné ce contenu avant sa publication.