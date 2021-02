SBI Payments lance l’application YONO Merchant pour stimuler les transactions numériques dans les petites villes indiennes

SBI Payments, une filiale du plus grand prêteur indien, la State Bank of India, lancera YONO Merchant App pour fournir une infrastructure de paiement numérique à faible coût aux commerçants, a annoncé samedi la banque. L’application YONO Merchant étendra la numérisation des paiements marchands dans le pays, a déclaré SBI dans un communiqué.

«Dans le but de permettre à des millions de marchands grâce à la technologie mobile d’accepter les paiements numériques, SBI prévoit de déployer une infrastructure d’acceptation à faible coût à travers l’Inde au cours des deux prochaines années ciblant 20 millions de marchands potentiels à travers l’Inde dans le segment de la vente au détail et des entreprises. Cela contribuera à renforcer l’infrastructure d’acceptation des paiements numériques dans les villes de niveau 3, 4 ainsi que dans les villes du nord-est. YONO SBI Merchant agira en tant que solution PoS (point de vente) pour laquelle il s’est associé à la principale technologie de paiement mondiale Visa pour activer la fonction Tap to Phone. Les partenariats visent à donner l’impulsion nécessaire pour étendre l’infrastructure d’acceptation à travers le pays, a déclaré SBI.

« C’est un immense plaisir pour moi d’annoncer le lancement de l’application YONO SBI Merchant par notre filiale de paiements numériques SBI Payments. La Banque a lancé YONO Platform il y a trois ans, YONO, compte 35,8 millions d’utilisateurs enregistrés. YONO Merchant est une extension de marque de cette plateforme visant pour améliorer l’expérience utilisateur et apporter de la commodité à nos marchands », a déclaré Dinesh Kumar Khara, président de SBI. Khara a déclaré que dans les 2-3 prochaines années, SBI vise à numériser des millions de commerçants en mettant à niveau leurs téléphones mobiles en un appareil PoS acceptant tous les facteurs de forme, en accédant à des services à valeur ajoutée tels que la fidélité, la facturation de la TPS, la gestion des stocks, entre autres et la connexion dans une interface pour profiter d’autres produits bancaires en un clic.

«Nous visons à multiplier nos points de contact marchands en passant de 5 à 10 millions de points d’ici 2 à 3 ans. YONO SBI Merchant est un excellent outil pour les commerçants et les entreprises offrant une proposition de produit holistique pour améliorer l’engagement des marchands, l’expérience utilisateur et la commodité », A déclaré Giri Kumar Nair, directeur général et PDG de SBI Payments. SBI a déclaré que le lancement de YONO Merchant est conforme à l’annonce récente de la RBI de créer un fonds de développement de l’infrastructure de paiement (PIDF) pour encourager les acquéreurs à déployer l’infrastructure de point de vente (PoS) (à la fois physique et numérique) dans les zones moins pénétrées du pays. Les marchands pourront désormais transformer leurs smartphones Android compatibles NFC en appareils d’acceptation de paiement via une simple application mobile, a-t-il déclaré.

«Notre partenariat avec SBI vise à doter davantage de commerçants de moyens économiques, innovants, simples et sécurisés pour accepter les paiements numériques et constitue une partie importante de notre engagement mondial à autonomiser numériquement 50 millions de petites entreprises. Nous sommes convaincus qu’avec la présence de SBI sur toute la longueur et la largeur du pays, des millions de consommateurs dans les petites villes pourront payer numériquement et facilement dans leurs magasins à proximité », a déclaré TR Ramachandran, directeur pays du groupe pour l’Inde et l’Asie du Sud, Visa.

Il a déclaré qu’à mesure que le nombre de consommateurs et de commerçants se connectant en ligne augmentait, des expériences de paiement numérique transparentes et sécurisées étaient essentielles pour s’assurer qu’ils continuent à utiliser les paiements numériques et que Visa continue de simplifier les paiements avec des produits tels que la tokenisation. « La base de smartphones de l’Inde devant atteindre 820 millions au cours des deux prochaines années, SBI et Visa croient fermement qu’il existe une formidable opportunité de les augmenter en tant que dispositifs d’acceptation de paiement », indique le communiqué.

Après le déploiement du service, les commerçants pourront également accéder aux détails des transactions, générer des rapports, télécharger des transactions pour traitement, etc. via l’application mobile de SBI en plus d’accepter les paiements sur leur appareil mobile.