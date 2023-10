Sam Bankman-Fried a témoigné devant un jury pour la première fois vendredi, affirmant qu’il n’avait pas fraudé les clients de FTX ni pris leurs fonds, selon Reportage en direct de Bloomberg du procès. Le fondateur de FTX et d’Alameda a déclaré qu’Alameda les avait « empruntés », mais a admis que « beaucoup de gens ont été blessés ».

Après que le jury ait été inopinément renvoyé chez lui jeudi par le juge Kaplan, Bankman-Fried a témoigné devant le juge et les journalistes. Le jury a pu entendre vendredi un témoignage similaire de SBF.

Le fondateur de FTX s’est présenté comme étant en grande partie inconscient de la fraude massive qui se produit dans ses entreprises et, au mieux, comme un fondateur et PDG ignorant. Ses allégations d’ignorance sont cependant contestées par les témoignages sous serment de anciens dirigeants de FTX et d’Alameda.

SBF a affirmé n’être que « quelque peu consciente » de la ligne de crédit illimitée qu’Alameda pouvait emprunter sur les fonds des clients de FTX. Les témoignages des anciens dirigeants de FTX, Nishad Singh et Gary Wang réfuter les affirmations d’ignorance de la SBF. Le directeur de l’ingénierie et le directeur de la technologie affirment tous deux que Bankman-Fried en était parfaitement conscient et que le montant emprunté aux clients a finalement atteint 10 milliards de dollars. Les fonds prétendument « empruntés » aux clients n’ont toujours pas été restitué intégralementet l’entreprise négocie une vente ou une refonte pour rembourser les clients.

Les affirmations de la défense selon lesquelles SBF était un PDG et fondateur ignorant se sont répandues partout. Bankman-Fried dit qu’il ne comprenait que vaguement la crypto-monnaie lorsqu’il a créé l’entreprise. Le fondateur dit également qu’il n’a que vaguement survolé les conditions de service de FTX et qu’il n’était pas sûr de la mesure dans laquelle ils permettaient à Alameda de prendre les fonds des clients. Concernant les bilans d’Alameda, SBF affirme n’en avoir vu que quelques itérations.

La défense semble avoir trouvé une stratégie, l’ignorance, car la punition pour être un PDG stupide est moindre que la punition pour être un PDG méchant. Ces affirmations d’ignorance contredisent cependant les témoignages de Caroline Ellison, PDG d’Alameda, qui a déclaré que SBF l’a dirigée commettre certains crimes. L’accusation juricomptable a également souligné plusieurs cas dans lesquels SBF devait avoir connaissance de l’utilisation des fonds des clients.

SBF poursuivra son témoignage lundi matin de la semaine prochaine. L’accusation s’attend à un « contre-interrogatoire important », potentiellement mardi. Le juge Kaplan affirme que l’affaire ne sera probablement pas soumise au jury avant jeudi ou vendredi.