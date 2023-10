Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a témoigné dans son procès pour fraude Jeudi sans la présence du jury. Dans son témoignage, il a reconnu qu’Alameda était utilisée comme processeur de paiement pour FTX, mais ne se souvient pas des conversations autour du trou de 13 milliards de dollars dans son empire cryptographique, selon Bloomberg.

Bankman-Fried est jugé pour aurait fraudé les clients de FTX sur des milliards de dollars. L’accusation a terminé son plaidoyer avant la pause déjeuner mercredi, et quelques minutes avant que SBF ne vienne à la barre, le juge Lewis Kaplan a inopinément renvoyé les jurés chez eux pour déterminer si le témoignage de la défense était pertinent pour l’affaire.

Une grande partie du temps passé par Bankman-Fried sur le stand s’est concentrée sur Signal et la suppression automatique des « conversations informelles » sur l’application de messagerie. Des brouillons de bilans d’Alameda étaient échangés entre lui et Caroline Ellison sur l’application, ce qu’il considérait comme informel.

SBF a raconté une histoire de FTX où le blâme pourrait être réparti uniformément au sein du pouvoir exécutif. Le directeur de la réglementation David Friedberg, le président de FTX Brett Harrison et ses avocats généraux, Can Sun et Ryne Miller, ont été spécifiquement interpellés dans son témoignage. Cependant, peu de preuves ont été présentées jeudi suggérant que quelqu’un ait assumé autant de responsabilité que SBF.

Vendredi matin, le jury retournera dans la salle d’audience. Le juge Kaplan déterminera ce qu’il est permis aux jurés d’entendre. Cependant, le témoignage a été diffusé en direct sur Twitter et ils ont entendu chaque détail. La défense de Bankman-Fried continuera en présentant un dossier qui a commencé comme on pouvait s’y attendre : chaotique et désorganisé.

L’accusation a exposé en détail la portée de la fraude de Sam Bankman-Fried chez FTX dans les semaines qui ont précédé ce témoignage. Juricomptable Dave Easton a dressé un tableau de l’endroit où exactement 9 milliards de dollars de fonds des clients FTX ont été investis sans leur consentement.

Au milieu du témoignage de SBF, d’autres bourses de cryptomonnaies subissent la pression des régulateurs américains. Binance a affirmé que La loi américaine ne contrôle pas le monde en ce qui concerne le procès intenté contre eux par la Commodity Futures Trading Commission. Le procureur général de New York a poursuivi le L’empire cryptographique des jumeaux Winklevoss pour avoir fraudé les New-Yorkais avec des investissements cryptographiques à faible risque et à haut rendement.

Malgré les batailles réglementaires, la crypto-monnaie connaît un moment d’optimisme. Spéculation autour d’un FNB Bitcoin qui semble sur le point d’entrer bientôt sur le marché soutient le prix du Bitcoin à un sommet proche de 18 mois.