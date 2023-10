SBF envisage de lever des capitaux auprès de MBS, témoigne Ellison

Sam Bankman Fried aurait envisagé un projet de levée de capitaux auprès du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, selon l’ancienne PDG d’Alameda Caroline Ellison dans son témoignage mercredi.

C’est l’une des nombreuses bombes lancées par Ellison le deuxième jour de son témoignage devant le tribunal de Lower Manhattan, illustrant à quel point les choses étaient désastreuses dans les derniers jours de FTX.

Ellison affirme que Bankman-Fried cherchait à vendre des actions FTX afin de créer des liquidités sur la bourse de crypto-monnaie, selon Le journal de Wall Street.

Photo: Léon Neal (Getty Images)

Ellison était l’ancien adjoint et amoureux de Bankman-Fried il y a un peu plus d’un an, mais il est maintenant devenu le témoin vedette dans le dossier de l’accusation contre FTX. « Il m’a ordonné de commettre ces crimes », a déclaré Ellison mardi, plaidant coupable.

Alameda Research empruntait plus de 13 milliards de dollars à FTX en juin 2022, selon le témoignage d’Ellison. Bankman-Fried a fait pression sur Ellison pour qu’il trouve des moyens de présenter le bilan différemment.

L’ancien PDG d’Alameda Research a découvert les retraits importants de clients effectués en novembre 2022 via une conversation Signal avec l’ancien directeur de l’ingénierie de SBF et FTX, Nishad Singh. Ellison était terrifié d’apprendre que les clients avaient retiré 1,25 milliard de dollars en une seule journée. Singh lui-même devrait témoigner plus tard au cours du procès, qui pourrait durer jusqu’à six semaines.

Gary Wang, cofondateur de FTX et d’Alameda Research, qui a également témoigné cette semaine, a déclaré que les bilans de FTX étaient encore pires qu’ils ne le paraissaient à l’époque, selon Axios.

Parfois, Ellison a livré un témoignage les larmes aux yeux, dans lequel elle a rappelé l’expérience traumatisante de son travail à Alameda Research au cours de ses derniers mois. Ellison fait également face à des accusations de fraude et espère obtenir sa peine. réduite grâce à sa coopération avec l’accusation.