SBF demande plus d’Adderall pour s’assurer qu’il puisse témoigner

L’équipe de défense de Sam Bankman-Fried a demandé dimanche soir une dose d’Adderall plus élevée et plus durable, afin que leur client puisse participer de manière significative à son procès en cours.

« Alors que nous approchons de la présentation des arguments de la défense et de la décision cruciale de savoir si M. Bankman-Fried témoignera, la défense s’inquiète de plus en plus du fait qu’en raison du manque d’accès de M. Bankman-Fried à Adderall, il n’a pas pu se concentrer sur niveau qu’il le ferait habituellement », a déclaré l’avocat de la défense Mark Cohen dans un dépôt au tribunal.

La défense demande une dose de 20 mg d’Adderall à libération prolongée pendant 12 heures, pour Bankman-Fried. Si la dose demandée n’est pas fournie ou ne produit pas l’effet souhaité, la défense demande que le procès soit ajourné le mardi 17 octobre pour régler cette question.

Bankman-Fried reçoit actuellement un comprimé de 10 mg d’Adderall entre 4h00 et 6h00 tous les matins pour traiter son TDAH, ainsi que le port d’un patch antidépresseur Emsam pour traiter son trouble dépressif majeur. La défense affirme que l’Adderall disparaît vers 9h30, juste au début du procès, ce qui est en ligne avec combien de temps durent habituellement les effets d’Adderall chez un homme adulte.

Le thérapeute de Sam Bankman-Fried depuis plus de cinq ans a écrit une lettre en août dernier au juge qui présidait son affaire, demandant que SBF continue de recevoir ses médicaments habituels pendant sa détention.

Si l’Adderall à libération prolongée ne fonctionne pas, la défense demande que l’avocat général fournisse ses petites doses habituelles tout au long du procès.

L’affinité et la dépendance de Bankman-Fried aux stimulants sont apparues assez souvent tout au long de l’effondrement de FTX, de sa détention et maintenant de son procès. SBF avait précédemment démenti allégations d’employés d’une culture de drogue et de fête chez FTX. Il une fois tweeté« Des stimulants au réveil, des somnifères si vous en avez besoin pendant votre sommeil. »

La question de savoir si Bankman-Fried témoignera réellement reste en suspens. L’équipe de défense elle-même a beaucoup de choses sur lesquelles se concentrer Caroline Ellison, ancienne PDG d’Alameda Research a livré un témoignage préjudiciable la semaine dernière.