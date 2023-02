SBF a donné des millions aux politiciens. Maintenant, FTX veut récupérer cet argent

Avant sa chute précipitée de grâce, Sam Bankman-Fried était le visage amical de la crypto. Son personnage n’était pas seulement destiné à la consommation des clients, mais s’adressait également aux législateurs. Il a fait pression sur les politiciens des deux partis avec son air de compétence technocratique et des dizaines de millions de dollars de dons.

Maintenant, des mois après la faillite de l’entreprise, les débiteurs de FTX veulent récupérer ces dons. Dans un communiqué de presse publié dimancheles débiteurs de l’échange cryptographique ont annoncé qu’ils envoyaient des lettres confidentielles aux politiciens et aux fonds d’action politique demandant le retour des dons faits par Bankman-Fried et d’autres membres du personnel de FTX.

Ces mêmes débiteurs avaient précédemment estimé que Bankman Fried a chuté de 93 millions de dollars en dons politiques. Les débiteurs de FTX comptent actuellement sur le retour volontaire des dons, mais affirment qu’ils “se réservent le droit d’intenter des actions devant le tribunal de la faillite” pour forcer le retour des fonds.

Bankman-Fried a été le deuxième plus grand donateur des démocrates entre 2020 et 2022, contribuant plus de 37 millions de dollars aux efforts électoraux du parti bleu, selon le tracker de fonds Open Secrets. Le haut dirigeant de FTX, Ryan Salame, a fait don de 19 millions de dollars aux candidats du GOP au cours de la même période.

FTX figurait parmi les plus grands échanges de crypto-monnaie au monde jusqu’à la fin de l’année dernière. Son implosion a commencé le 2 novembre, lorsque les finances de l’entreprise ont été divulguées à CoinDesk. La publication a révélé que plus d’un tiers des 14,6 milliards de dollars d’actifs détenus par Alameda Research, la société d’investissement de Bankman-Fried, étaient des jetons FTT, une crypto-monnaie émise par FTX. En d’autres termes, la fondation des finances d’Alameda était un actif émis par sa société sœur. Il a ensuite été découvert qu’Alameda Research avait une dette de 8 milliards de dollars, FTX transférant les fonds des clients à Alameda pour combler le trou, ce qui a empêché la bourse de gérer les retraits des clients.

John Ray III, un avocat célèbre pour avoir supervisé les efforts de récupération des fonds perdus dans le tristement célèbre scandale comptable d’Enron, a été nommé en novembre nouveau PDG de FTXune position à partir de laquelle il enquêtera sur la destination des fonds de la bourse et sur la manière de les récupérer.

“Jamais dans ma carrière je n’ai vu un échec aussi complet des contrôles d’entreprise et une absence aussi complète d’informations financières fiables comme cela s’est produit ici”, a écrit Ray dans un dossier déposé devant le tribunal de la faillite.

Le ministère de la Justice est également sur l’affaire. Bankman-Fried, dont la valeur nette était estimée à 16 milliards de dollars avant le crash de ses entreprises, a été inculpé de huit chefs d’accusation de blanchiment d’argent et de fraude en décembre. Il a plaidé non coupable. Le DoJ a ensuite saisi plus de 455 millions de dollars d’actions détenues par Bankman-Fried et son co-fondateur de FTX Gary Wang en janvier, et 150 millions de dollars supplémentaires d’actifs plus tard ce mois-là.