Les voitures roulent le long de la 2ème avenue à Murray Hill le 7 décembre 2020 à New York. La pandémie a eu des répercussions à long terme dans les industries du tourisme et du divertissement, y compris des fermetures temporaires et permanentes de lieux historiques et emblématiques, coûtant des milliards de dollars à la ville et aux entreprises.

Noam Galai | Divertissement Getty Images | Getty Images