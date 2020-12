Saweetie appelle son label.

Le vendredi 4 décembre, le rappeur «Tap In» a Twitter pour partager sa frustration à propos de Warner Records, affirmant qu’ils ont sorti son dernier single « Best Friends » avec Chat Doja plus tôt que prévu.

« Je suis extrêmement déçu par mon label WBR pour avoir sorti prématurément un single qui me passionnait tellement », a écrit le joueur de 26 ans. « Je ne me sens pas respecté. Je suis actif avec TOUTES mes créations et j’ai eu un tel déploiement pour les ‘meilleurs amis’. La soif d’influence & $ est réelle et elle l’emporte sur l’art des artistes. »

Elle s’est ensuite retweetée et a ajouté: « La mauvaise version à ce smh. Comme wtf ??? » Dans un tweet ultérieur, la star a partagé: « Nous avons mis tellement de travail dans le visuel et nous avons tourné pendant des jours pour cet hymne féminin super cinématographique. Et pour que cela se produise? Wow … »

La chanson a depuis été supprimée de toutes les plateformes de streaming. E! News a contacté Warner Records pour obtenir des commentaires.

La chanson « Best Friends » sera le troisième single du premier album très attendu de Saweetie, Musique de Pretty B — h, après « Pretty B — h Freestyle », sorti en juillet et « Back to the Streets » avec Jhene Aiko en octobre.