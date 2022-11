Saweetie reçoit une critique pas si douce sur EP, “The Single Life”

Saweetie est le sujet de conversation brûlant depuis la sortie de son dernier EP La vie de célibataire La semaine dernière.

Il semble que tous les deux jours, quelqu’un donne son avis sur son dernier projet et ce ne sont pas tous de bons éloges, les choses ont commencé avec des fans critiquant Saweetie à cause du retard de son premier album, Jolie musique de chienne.

Saweetie a d’abord révélé aux fans qu’elle abandonnerait bientôt l’album, mais a finalement retiré ce message parce qu’elle “veut créer le meilleur album possible”. Pour retenir les fans jusque-là, elle a sorti un EP de 6 chansons intitulé La vie de célibataire qui fait parler les rues.

Une semaine après la sortie de son EP, DJ Akademiks s’est rendu sur les réseaux sociaux pour signaler que La vie de célibataire n’aurait vendu que 2 000 unités au cours de sa première semaine. Il a finalement admis qu’il n’avait pas étayé le rapport, mais il l’a quand même téléchargé sur son Instagram.

Bientôt, Internet est entré dans une frénésie et d’autres personnalités de l’industrie de la musique ont fait part de leurs réflexions.

Le producteur Hitmaka, anciennement connu sous le nom de Yung Berg, s’est adressé aux médias sociaux pour dire;

«Saweetie vendant 2k est une mauvaise ambiance A&R. Quelqu’un est censé te dire ce n’est pas ça ! J’ai aussi des problèmes avec le fait qu’elle ait plusieurs singles de platine et ne s’en tient pas à la même formule qui l’a amenée ici. Quelqu’un doit se faire virer.

Un certain nombre de personnes étaient d’accord avec Hitmaka et pensaient que le producteur / vice-président d’A&R chez Atlantic Records avait fait valoir des arguments valables.

« C’est pourquoi je ne supporte pas l’analytique ! Les gens étaient impatients de ne pas avoir à se fier à leurs sentiments et à leur chair de poule ! » il ajouta. “Si c’est tendance, vous les signez et cela ne fonctionne pas, cela vous enlève la responsabilité de ce que vous avez signé. Maintenant, vous pouvez vous appuyer sur “oh, les chiffres ont dit” …… MANNNN F *** ALL DAT.

Son collègue producteur Sonny Digital est rapidement entré dans la conversation et a donné son grain de sel sur le prétendu rapport de La vie de célibataire.

« 13 millions de followers, des centaines de milliers de likes sur toutes les photos mais album vendu à moins de 2000 exemplaires. C’est fou. Les calculs ne s’additionnent pas », a-t-il tweeté.

“Si j’avais des millions d’abonnés et que mon album se vendait 2k, je supprimerais probablement tous mes réseaux sociaux parce que vous me mentiez”, a-t-il poursuivi.

Les fans de Saweetie sont venus à sa défense et ont senti qu’il la détestait, cependant, il est revenu sur Twitter et a fait savoir que ce n’était pas le cas.

« Avant de venir ici pour donner mon avis, j’écoutais l’album. En fait, j’ai écouté tout ce qui a chuté ce jour-là. Juste par curiosité pour voir en quoi consistait la compétition », a-t-il écrit.

Pour compléter la critique, Joe Budden et d’autres ont fustigé Saweetie pour la chanson “Don’t Say Nothin'” où elle a adressé de manière cryptique des rumeurs sur elle-même et ses liens avec Quavo et Lil Baby.

Il semble vraiment que Saweetie ne puisse pas faire une pause, mais comme le dit le dicton, “il n’y a pas de mauvaise publicité”. Que les gens parlent de sa musique, de sa belle apparence ou de mauvaises ruptures, Saweetie restera pertinente et ses fidèles fans continueront de la soutenir.

Avez-vous vérifié La vie de célibataire encore? Quelles sont vos pensées? Faites-nous savoir ci-dessous!