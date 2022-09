Saweetie « veut-il récupérer ce vieux truc » ?

La rappeuse “My Type” est récemment apparue sur “Caresha Please” de REVOLT et a parlé de son ex, Quavo, des Migos.

Le natif de Cali a déclaré: «Je pensais que nous allions passer le reste de notre vie ensemble. Avec lui, je savais que c’était celui-là.

Le couple a mis fin à leur relation de deux ans et demi en raison de ce que Saweetie a qualifié de “trahison”.

Comme vous vous en souvenez peut-être, les choses se sont un peu compliquées lorsque les ex se sont adressés sur les réseaux sociaux.

Les choses semblaient aller de travers après l’apparition du rappeur “Back to the Streets” sur REVOLT’s “Respectueusement Justin” Afficher. Elle a avoué que mentir était la chose la plus irrespectueuse qu’un homme lui ait jamais faite.

The Icy Girl a tweeté : « J’ai enduré trop de trahisons et de blessures dans les coulisses pour qu’un faux récit circule et dégrade mon personnage. Les cadeaux ne pansent pas les cicatrices et l’amour n’est pas réel lorsque l’intimité est donnée à d’autres femmes.

“J’ai vérifié avec émotion il y a longtemps et je suis reparti avec un profond sentiment de paix et de liberté”, a déclaré Saweetie dans un tweet de suivi.

Quavo a répondu: «Je sais que vous voulez en faire un spectacle, alors je jouerai mon rôle juste cette fois. Normalement, je ne mets pas mes affaires là-bas, en particulier ma vie personnelle. Je ressens le besoin d’aborder cela afin qu’il n’y ait pas de faux récits.

Le rappeur d’Atlanta a ajouté: “J’avais de l’amour pour vous et j’ai été déçu que vous ayez fait tout cela. Tu n’es pas la femme que je pensais que tu étais. Je ne vous souhaite rien d’autre que le meilleur.

Saweetie a répondu avec deux mots épiques, “Prenez soin de vous.”

Lorsque The City Girl a demandé à Saweetie de “Tap In” et de lui faire savoir le thé avec elle et la relation de Quavo, elle est restée vague.

Le nouvel hôte a demandé: “Quavo vous a-t-il déjà trompé?”

Après que la rappeuse “Best Friend” ait pincé les lèvres et croisé les yeux, elle a répondu: “Je pense que le passé est le passé et j’ai évolué depuis.”

Caresha a ensuite pressé Saweetie un peu plus pour lui demander si sa relation avec le rappeur “Stir Fry” était toxique.

“Je pense que nous avons eu beaucoup de difficultés de croissance ensemble”, a-t-elle répondu.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi sa relation avec Head Huncho s’était dissoute, la beauté “High Maintenance” a répondu: “Juste des différences”.

Nous aimons la façon dont elle l’a gardé mignon.

Saweetie a été lié à Keith Powers et Justin Combs. Elle serait également sortie avec Damson Idris et Lil’ Baby.

Elle a dit à Caresha que les gens pensaient qu’elle aimait être célibataire, mais elle a admis qu’elle aimait vraiment Quavo et qu’il lui a fallu du temps pour guérir.

En 2018, les rappeurs ont commencé à sortir ensemble après que l’artiste Quality Control ait glissé dans les DM de Saweetie. Il lui a envoyé un emoji de flocon de neige faisant référence à sa chanson “ICY GRL”.

Saweetie a répondu avec une réponse intelligente – le bol de nouilles emoji en référence au single « Stir Fry » des Migos.

Quavo et Saweetie étaient définitivement un couple parmi les favoris des fans. Peut-être que les deux se réuniront un jour ou que le créateur de “Pretty Bitch Music” continuera à laisser le natif de Géorgie parcourir les skreets.