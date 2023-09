Saweetie déroute Internet avec des accessoires roses aux VMA 2023

Baddd jusqu’aux os

Les réseaux sociaux sont en effervescence à propos des MTV VMA 2023 qui nous ont offert des manigances de stars et des bongos au gros butin, gracieuseté de CardiB et Megan toi étalonet SaweetieLes désormais célèbres accessoires d’os sur sa robe Area FW23 Couture inspirée des Flintstones.

L’étourdissant tendance est sorti des sentiers battus avec l’audacieux qui a remué très réactions mitigées alors qu’elle co-animait l’avant-spectacle des VMA.

POURQUOI Saweetie a porté des accessoires en os roses au lieu de n’importe quoi d’autre, elle seule le sait, mais ils ont suscité des réactions hilarantes sur Internet.

« Fille, on va à Bedrock? » pic.twitter.com/CfOweYTUXs – Le moment. (@itsKARY_) 12 septembre 2023

Ce choix de mode discutable survient après que le rappeur « My Type » ait été stupéfait par de multiples humeurs lors de la Fashion Week de New York de cette année, qui a fait ressortir tout le monde et sa maman stylée.

L’un de ses looks les plus en vogue a été conçu par LaQuan Smith qui a présenté sa collection Printemps/Été 2024 lors d’un défilé de stars au Skylight du Lower East Side à Essex Crossing.

La collection présentait des découpes ultra-dénudantes, des bodys en maille et des métaux futuristes portés par les mannequins qui ont enflammé les podiums.

De nombreuses personnes étonnantes ont été repérées lors du spectacle, notamment Mary J, Blige, Marcheur d’étéet Saweetie qui a dit WWD qu’elle admire depuis longtemps le travail de Smith.

« J’aime qu’il prenne des risques », a déclaré le rappeur en enfilant l’une des robes à paillettes emblématiques de Smith. « J’ai l’impression que sa personnalité correspond aux vêtements, donc c’est toujours super authentique. »

Autres invités notables inclus Visage de bébé, Fabuleux, Laverne Cox, Leyna Bloom, Quinta Brunson, Yvonne Orjiet modèle Coco Rocha.