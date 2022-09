Saweetie est dans l’épisode de ce soir de “Celebrity Game Face!”

Kevin Hart est de retour avec un tout nouvel épisode de “Celebrity Game Face” ce soir et nous avons un extrait exclusif pour votre plus grand plaisir.

Dans le clip, Saweetie révèle l’une de ses réalisations les plus fières dans le jeu “What the Blank” de Kevin Hart, défiant ses rivaux Charlamagne Tha God et Chris Spencer de deviner quel produit a été nommé en son honneur.

Découvrez le clip ci-dessous:

Alors, où une coochie-bougie entre-t-elle en jeu ? Bien sûr, à la fin de ce tour, Kevin a des blagues sur la bougie parfumée coochie – mais comment ne peut-il pas?

Honnêtement, Saweetie semble être une balle avec qui passer une soirée jeux. Pensez-vous que vous auriez correctement répondu à sa question ? Alors que nous laisserions probablement quelque chose comme la bougie à Erykah Badu ou peut-être à Gwyneth Paltrow, nous pourrions toujours voir Saweetie avoir une saveur de crème glacée.

Nous sommes ravis de voir dans quelles autres bouffonneries Saweetie se lance avec Charlamagne, Chris et Kevin. Selon vous, quelle équipe remporte le match de la soirée ? Nos paris sont sur Saweetie !

Un tout nouvel épisode de “Celebrity Game Face” est diffusé ce soir, mardi 13 septembre à 21h HNE sur E!.

Allez-vous regarder?