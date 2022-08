Sawan Kumar Tak est décédé: Salman Khan écrit une note émotionnelle pour son directeur de Sanam Bewafa

Le cinéaste Sawan Kumar Tak qui a donné à Salman Khan son premier film Sanam Bewafa est décédé et a laissé tous ses proches sous le choc. La superstar est également secouée par sa mort et a écrit une note émotionnelle pour le créateur. Il est allé sur son Instagram et a partagé une vieille photo avec le cinéaste décédé et a écrit : ” Puissiez-vous reposer en paix, mon cher Sawaan Ji. Je t’ai toujours aimé et respecté.”

La mort du cinéaste a été confirmée par son neveu Navin Kumar à Indian Express, il a déclaré: “Sawan Ji a subi une crise cardiaque vers 16h15 aujourd’hui. Il est décédé d’une défaillance d’organes multiples. Les funérailles auront lieu aujourd’hui soir. ” Sawan Kumar Tak a fait partie de l’industrie cinématographique hindi pendant plus de cinq décennies et a été hospitalisé en raison de troubles pulmonaires. Navin a déclaré à un portail de divertissement que le cinéaste avait été admis à l’hôpital il y a quelques jours. Il a des antécédents de maladies pulmonaires, mais cette fois, il était grave car son cœur n’était pas en bon état.