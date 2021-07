Sawan 2021 : Écoutez ces mélodies pendant le mois de Shravan | Actualités culturelles

New Delhi: Shravan ou Sawan est le cinquième mois du calendrier hindou dédié au Seigneur Shiva et coïncide avec la saison de la mousson. Après un été torride, la saison des pluies est très attendue et apporte avec elle un répit bien nécessaire de la chaleur. Diverses chansons célébrant et anticipant les moussons capturent notre amour pour la pluie.

Voici notre top cinq :

Barso Re

Écrit par Gulzar, composé par AR Rahman et chanté par Shreya Ghoshal, cette pièce magistrale rassemble les légendes pour créer une chanson qui capture magnifiquement notre amour pour la pluie.

Sawan Ka Mahina

Ce numéro émouvant est chanté par Lata Mangeshkar et Mukesh, extrêmement talentueux. La chanson a également reçu une nomination Filmfare pour le meilleur chanteur de lecture masculine.

Ek Ladki Bhigi Bhagi Si

Ce numéro romantique classique de Kishore Kumar avec Madhubala ne vieillit jamais. La chanson dépeint parfaitement une histoire d’amour se déroulant sous la pluie.

Bhaage Re Mann

Chanté par Sunidhi Chauhan, ‘Bhaage Re Mann’ dépeint le relâchement d’une personne et se laisse oser rêver.

ghanéen ghanéen

Ghanan Ghanan est une chanson que vous aimeriez jouer après avoir assisté aux premières averses après des étés étouffants. La chanson est chantée par Udit Narayan et Alka Yagnik. Les paroles sont de Javed Akhtar et la composition est de AR Rahman.