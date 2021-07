Sawan 2021 : Date, signification, rituels du mois de Shravan | Actualités culturelles

New Delhi : Le mois sacré de Sawan est enfin arrivé. Il est également connu comme le mois du Shravan et revêt une grande importance dans la vie des personnes qui suivent l’hindouisme.

Importance

Ce mois est consacré au Seigneur Shiva et il tombe dans le cinquième mois du calendrier hindou. Elle est généralement célébrée entre juillet et août. Cette année, Sawan commence le 25 juillet (dimanche) après la fin du mois Aashad le 24 juillet 2021. Sawan se terminera le dimanche 22 août.

Ce mois-ci est consacré aux prières, à la dévotion et au jeûne. Les fidèles de tout le pays célèbrent ce mois-ci en offrant leurs prières au Seigneur Shiva.

Rituels

Pendant le mois de Shravan, les lundis sont spécifiquement dédiés au Seigneur Shiva. Les dévots observent rapidement et visitent des temples pour offrir du lait, de l’eau et des feuilles de bilva au tout-puissant. Un certain nombre de fidèles (femmes mariées et non mariées) commencent leur 16 Somvar vrat le premier lundi du mois de Shravan.

Au cours de ce mois, les fidèles effectuent également un Kavar Yatra à Haridwar et se baignent dans le fleuve Ganga. Mais, en gardant à l’esprit les protocoles COVID, le gouvernement de l’Uttarakhand a annulé le yatra cette année pour la sécurité des masses.

Sawan Somwar 2021 vrat dates

Premier lundi de Sawan – 26 juillet 2021

Deuxième lundi de Sawan – 2 août 2021

Troisième lundi de Sawan – 9 août 2021

Quatrième lundi de Sawan – 16 août 2021

Chantez ces mantras afin d’impressionner « Bhole Baba » :

Chanter le mantra Maha Mrutyunjay pendant le mois sacré plaît au Seigneur Shiva.

Chantez le Shiva Moola Mantra – Om Namah Shivaya. La signification de ce mantra est : Je m’incline devant toi, ô Seigneur Suprême, celui qui existe dans ma conscience.