Sawai Bhatt est éliminé, la fan au cœur brisé Navya Naveli Nanda a CECI à dire

Dans une élimination choquante sur ‘Indian Idol 12’, Sawai Bhatt a été expulsé de l’émission de téléréalité. L’annonce a été faite dans l’épisode de dimanche et plusieurs fans de la chanteuse ont eu le cœur brisé. Tout en partageant la nouvelle de son élimination, la chaîne diffusant ‘Indian Idol 12’ a écrit sur sa page Twitter, « #IdolSawai hamesha rahenge humare dilon mein, aur aapke? Partagez votre amour pour lui et souhaitez-lui le meilleur dans les tweets et continuez à regarder #IndianIdol2020. »

Sawai a également consulté sa page Instagram et a remercié tout le monde de l’avoir soutenu dans cette aventure. Il a écrit, « Bonjour doston hum sab log Himesh monsieur ke ke gaane gayenge bahut maza aane wala hai. Aap sab log unko bhi aap dua do ki vah hamesha khush rahe aur hum Ko bhi kyunki aap log itna pyar karte Ho usmein bahut dua hai. »

Il ajouta, « Hum kalakaron ke liye aur aap log bhi khush rahe simple dil se dua hai aaj jo bhi hun aapki vajah se bhi hun main aap mujhe itna soutien karte ho itne vote karte ho aur shukragujar hun Soni TV ka Ki vah mujhe Hain mere karte talent ko samjha bus yah kahana chahunga ki aap sab log aise salut Aashirwad dete rahe aise salut pyar karte rahe mere Dil se dua hai aap sab log khush rahe samedi dimanche épisode dekhna na bhule. »

Navya Naveli Nanda, qui est un grand fan de Sawai Bhatt, a eu le cœur brisé en apprenant son élimination. Elle a partagé sa publication sur son histoire Instagram et a écrit : « @sawai.bhatt, continue de chanter et de briller. »

Pendant ce temps, les fans ont qualifié la série de biaisée et scénarisée après l’élimination de Sawai.