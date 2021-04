Nous disons souvent que pour exceller et créer magnifiquement dans des matchs à haut indice d’octane et à enjeux incroyablement élevés comme ceux de samedi. Clasico entre le Real Madrid et Barcelone, un footballeur a besoin « d’yeux derrière la tête ».

Eh bien, à cette occasion, un spectateur, les deux entraîneurs, et la pauvre vieille équipe d’arbitres avaient besoin de cinq ou six yeux et plus d’un cerveau chacun pour calculer ce qui se passait, sans parler de tenter de l’influencer et de remporter une victoire.

Pas que ça Clasico – qui donne un énorme avantage « face à face » aux champions en titre de Madrid et signifie que, s’ils finissaient à égalité avec Barcelone aux points au sommet, ils gagneraient le championnat – a commencé de cette façon.

On parle souvent de gagner de grands combats de boxe dès la pesée. Intimidation psychologique. De même, dans le football, il y a des équipes qui vous diront: « Nous avons battu l’autre lot dans le tunnel » – peut-être jamais mieux illustré que lorsque le Celtic est devenu la première équipe britannique à remporter la Coupe d’Europe, se perdant en chemin au stade, arrivant en retard, précipitant leur préparation et puis, au lieu de regarder à gauche dans le tunnel leurs plus beaux rivaux plus célèbres, plus grands, physiquement supérieurs et plus beaux, ils ont éclaté dans leur célèbre hymne « Salut, salue les Celtes sont là » au perplexité totale et totale de leurs adversaires Internazionale.

Eh bien, ce match semble avoir été très fortement penché en faveur de Madrid bien avant le coup d’envoi.

Ce qui s’est passé, c’est qu’une radio de Catalogne a découvert que, comme certains l’avaient prédit, Antoine Griezmann était sur le banc. Cela impliquait directement que Barcelone n’utiliserait pas le 3-4-3 qui est la formation qui a été la plus dévastatrice ces dernières semaines et il a dit au patron du Real Zinedine Zidane que Frenkie de Jong allait jouer au milieu de terrain (comme il l’a fait après la mi-temps. temps lors de la victoire étroite 1-0 du Barça sur Valladolid lundi dernier), au lieu de trois derniers.

Zidane, il émergera au cours des prochains jours alors que Madrid toastait sa deuxième victoire dans un Clasico cette saison (leur troisième consécutive contre Barcelone, pour un total de 7-2) a assimilé les informations divulguées, a joué dessus et a déchiré sa formation prévue.

Zidane a parié qu’il serait mieux servi d’inonder le côté gauche de Barcelone, essayant de percer dans des trous que le jeune Pedri, ne jouant que son deuxième Clasico et seulement 18 ans, pourrait partir.

L’entraîneur français de Madrid, tentant de faire de son équipe la troisième Los Blancos ‘ 30 dernières années pour défendre un titre en Liga (quelle statistique extraordinaire) a estimé que s’il pouvait faire passer son équipe à Pedri, et si Vinicius Junior pouvait parfois dériver juste devant Karim Benzema, alors il y aurait de bonnes chances de pousser Jordi Alba de retour, arrêtant ses relations maraudeuses avec Lionel Messi et, potentiellement, obtenant la supériorité du nombre contre l’ailier catalan en haut du terrain.

Bingo. Même si les 45 minutes suivantes de la première mi-temps avaient été jouées sur une sorte d’ordinateur céleste uniquement contrôlé par Zidane lui-même, la tactique aurait pu mieux se dérouler.

Alba et Messi n’ont fait aucune connexion utile avant la mi-temps (notez ce qui s’est passé quand ils l’ont fait en seconde période !!), le défenseur était souvent submergé et il devenait nerveux – utilisant souvent le ballon de manière anormale.

Et puis vint la percée. Il n’y en a pas eu beaucoup qui aient apprécié ou loué Pedri autant que moi au cours des derniers mois. J’ai été évangélique parce que son immense talent, sa maturité et sa gestion de jeu méritent ce fervent état d’alléluia de description.

Mais il était en faute ici. Tout comme les membres seniors de l’équipe de Barcelone qui ne lui ont pas insisté sur le fait que, tout en résolvant comment endiguer le déchaînement de Madrid sur leur flanc droit, il devait être attentif à la position défensive de son jeu. Il n’était à aucun prix autorisé à laisser de grands espaces devant Alba. Vous pouvez deviner ce qui s’est passé.

L’absence de Pedri a laissé un énorme vide à Federico Valverde – ce qui a conduit Alba à faire le mauvais choix pour essayer d’intercepter l’Uruguayen, échouer et se retrouver à la traîne dans le sillage du jeune madrilène. La situation de 2 contre 1 dans laquelle Alba était resté avait probablement besoin de lui pour jockey et essayer de diviser ses deux adversaires, mais il a joué … et a perdu.

Lorsque Lucas Vazquez a reçu le ballon, il avait un cosmos de temps et d’espace à contrôler, à lever les yeux et à juger parfaitement du poids de la passe dans la course de fléchettes de Benzema.

Oui, oui, c’est un fait que le jeune Ronald Araujo, juste de retour de blessure et pas encore à la fin du match, a réagi lentement, mais le magnifique attaquant français de Madrid n’aurait pas eu la chance d’exécuter son sublime coup de pied si le poids était allumé. La croix de Vazquez n’était pas parfaite.

jouer 1:50 Alejandro Moreno dit que la confiance excessive du Barça envers Lionel Messi a joué entre les mains du Real Madrid.

Tout plus lent et Benzema aurait généré le rythme pour battre le gardien Marc-Andre ter Stegen, plus de vitesse sur le ballon dérapant sur une surface de jeu déjà humide et le buteur n’aurait pas eu autant de temps pour établir, littéralement, le contact parfait. . C’était une chose d’une beauté chatoyante.

Vraiment, avant que Madrid ne prolonge son avance, à un moment où ils commençaient à donner l’impression que cela pourrait être une raclée pour l’équipe précédemment la plus en forme d’Espagne, la tactique de Zidane à Valverde a presque porté le score à 2-0.

De Jong (une imitation fatiguée et pâle de lui-même samedi) a échoué avec une passe à Ousmane Dembele dans le banc des pénalités de Madrid – c’était une grande chance manquée. Mais les champions en titre n’ont pas perdu une fraction de seconde en poussant un soupir de soulagement. Ils se sont détachés de leur propre surface de réparation, via la superbe course de sondage de Vinicius, et lorsque le mouvement est devenu un double V et qu’il a nourri Valverde, l’Uruguayen s’est retrouvé dans la surface de réparation opposée, écrasant un tir dans le poteau droit de Ter Stegen avec l’Allemand largement battu. .

Si le but de Benzema et la chance manquée de Valverde étaient de belles expositions sur la façon de rendre l’idée d’un manager percutante et efficace, le deuxième objectif de Madrid était l’antithèse complète. Du moins du point de vue de Barcelone.

Construire des murs a été un sujet controversé ces dernières années, et les équipes de football ont été si paranoïaques à propos des escrocs qui tirent au but dans des situations de balle morte que la plupart des équipes placent maintenant un homme « bloquant » derrière une barrière bien formée afin qu’aucun terrain – Le coupeur de marguerite basé peut se faufiler sous le saut du mur et ébranler le gardien de but. Vous connaissez la tactique.

Je mentionne cela parce que cela vous montre à quel point 99,9% des équipes se préparent à défendre des situations où elles courent un risque élevé de concéder.

Ce qui rend les événements entourant le deuxième but de Madrid encore plus étonnants, c’est que Barcelone avait une bibliothèque pleine de preuves en milieu de semaine, lorsque Liverpool leur a montré ce qu’il ne fallait PAS faire, à quel point Toni Kroos était dangereux si vous lui donniez du temps et de l’espace.

Contre Liverpool, l’Allemand exceptionnel a donné brutalement à son équipe le contrôle du match avec deux merveilleuses passes de quart-arrière qui ont amené des buts.

En fin d’analyse ici, même si vous considérez que Barnum et Bailey de Messi « Roll up, roll up … », le showman tente de battre Thibaut Courtois directement d’un coin pour voir la balle frapper la barre, et même si vous vous retrouvez à Ilaix La volée écrasante de Moriba sur la barre transversale de Madrid dans les dernières secondes effrénées, il est indéniable que c’est cet échec infantile de Barcelone à la 27e minute qui a donné à Madrid le match, leur a donné l’avantage face à face, leur a donné un très fort chance du titre et exposé quelque chose qui est un talon d’Achille fondamental pour un entraîneur comme Ronald Koeman.

Alors que Kroos s’alignait pour prendre le coup franc gagné lorsque l’arbitre a estimé que la course audacieuse de Vinicius avait été arrêtée par la faute d’Araujo – une décision à 50/50 je pensais – l’Allemand a dû penser que le mur de Barcelone était une parodie. C’était une plaisanterie pratique.

Lorsqu’un joueur est sur le point de tirer au but à partir de cette distance, ses coéquipiers poussent souvent, poussent et grognent pour essayer de creuser un trou dans le mur adverse à travers lequel il peut tirer. Cela devient souvent méchant. Pousser, bousculer, accusations, piétiner les orteils, les arbitres brandissent des cartes et peut-être même un envoi. Toutes sortes de tout.

Pas ici. S’il s’agissait d’un dessin animé de Road Runner et de Wile E. Coyote, il y aurait eu un grand panneau Acme indiquant où se trouvait le danger en disant: «Tirez ici!

La flèche aurait indiqué l’énorme écart entre Oscar Mingueza, 21 ans, jouant son premier Clasico et Sergino Dest, 20 ans, joue son deuxième. Je jure qu’en regardant le visage de Kroos, il eut un petit gloussement de joie quand il réalisa que ce n’était pas une blague pratique.

L’Allemand l’a frappé violemment et, pour aggraver l’espace qui lui était offert, Dest a tourné le dos (un péché capital) et la balle a dévié le jeune joueur de l’USMNT.

Le Real Madrid a battu ses rivaux Barcelone 2-1 à domicile dans un Clasico divertissant et pluvieux samedi pour prendre le dessus de la Liga. JAVIER SORIANO / AFP via Getty Images

Lorsque Barcelone a raté sa dernière chance de trophée, il concédait sur un coup franc tardif contre l’Athletic Bilbao en finale de la Supercoupe. Griezmann a alors déclaré qu’ils étaient vulnérables à ne pas se défendre d’une manière suffisamment préparée et communicative.

C’est donc prouvé ici. Le conseil de Koeman à son équipe, toute la saison, sur la façon d’éviter de concéder des jeux arrêtés est d’éviter de concéder des jeux arrêtés.

Ne pas pratiquer comment les défendre, ne pas travailler à plusieurs reprises sur des exercices jusqu’à ce que cela devienne un art défensif. Non, oh non.

Essayez simplement de ne pas concéder de virages et de coups francs près de la surface de réparation. Des conseils stellaires. Jusqu’à ce qu’il échoue – après quoi Barcelone est déshabillée par des jeux bien organisés et bien planifiés que leurs adversaires considèrent comme des opportunités vitales.

Après le match, longtemps après que Messi et Alba (libéré des chaînes de Valverde parce qu’il était épuisé) se soient combinés sur la gauche pour créer le but de Mingueza, et longtemps après la seconde période nous a offert une corne d’abondance de sensations fortes, de déversements et de joie du football joué à plein inclinaison, Koeman a gémi à propos de l’arbitre.

Il n’a pas épargné le fait que Gil Manzano a réservé Nacho et a donné un carton rouge à Casemiro (juste le deuxième expulsion de sa carrière), ni que les deux vont maintenant rater le match de Getafe de la semaine prochaine où il est certain que Sergio Ramos (et peut-être même Dani Carvajal et Raphael Varane) seront également absents.

Mais la plainte amère de Koeman selon laquelle Manzano aurait dû accorder à Martin Braithwaite une pénalité tardive pour un prétendu remorqueur de Ferland Mendy reposait sur des fondations très fragiles. Tout comme le mur défensif qui a coûté la défaite à Barcelone.

En fin de compte, comme les Everly Brothers, Koeman a dû pleurer sous la pluie. Mais Madrid remarqua, même à travers leurs étreintes triomphantes, leurs jigs de joie – ils pouvaient distinguer la pluie battante des larmes salées.

Le reste d’entre nous? Nous avons expiré et rayonné après 90 minutes de magie et de folie.