Savourez le goût sucré du printemps aux Maple Sugaring Days les 4 et 5 mars à St. Charles – Shaw Local

GENÈVE — Découvrez la douce science de la transformation de la sève des arbres en sirop et dégustez des échantillons au Maple Café de midi à 15 h les 4 et 5 mars pendant les journées du sucre d’érable de la réserve forestière du comté de Kane.

Selon un communiqué de presse, les naturalistes du district de la réserve forestière du comté de Kane montreront comment entailler un érable et offriront aux invités l’occasion d’essayer de forer et de mettre leur propre entaille. Participez à une randonnée pour apprendre à distinguer les érables des autres espèces de feuillus, puis rendez-vous au Maple Café pour quelques douceurs sucrées, notamment de la crème glacée arrosée de sirop offerte par l’emplacement du St. Charles Culver. Des beignes à l’érable, des biscuits, du chocolat chaud et du café seront également disponibles à l’achat.

Du sirop d’érable local sera en vente au Creek Bend Nature Center jusqu’à épuisement des stocks. Plusieurs tailles de sirop seront disponibles – huit onces pour 9 $, 16 onces pour 16 $, 32 onces pour 25 $ et 64 onces pour 45 $.

L’inscription n’est pas requise pour ce programme familial. L’entrée est gratuite, tandis que les friandises et le sirop peuvent être achetés uniquement en espèces ou par chèque. Creek Bend Nature Center est situé dans la réserve forestière de LeRoy Oakes au 37W700 Dean St. à St. Charles.

Pour plus d’informations sur les Journées de l’érable, composez le 630-444-3190, visitez kaneforest.com ou recherchez @forestpreserve sur les réseaux sociaux.