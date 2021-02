23. Jouer Catherine – la raison pour laquelle, non, nous allons ne pas vous aider à charger votre chaise dans votre fourgonnette la nuit, Strange Man – a été une énorme pause pour Smith, qui malgré une carrière prolifique est en paix avec pour toujours être connu comme « la fille dans la fosse » de Le silence des agneaux.

Mais Demme, qui ne lui a même pas fait lire pour le rôle, a senti qu’elle appartenait à cette fosse.

« C’était l’époque où ils faisaient suffisamment confiance au directeur pour qu’il n’y ait pas un comité entier qui m’approuvait », Smith dit Vulture. «Il m’a rencontré, m’a parlé, m’a dit ce que ça allait être. Je me souviens qu’il m’avait demandé: ‘Pourquoi veux-tu faire ça?’ C’est une très bonne question. Je me souviens que c’était parce que je pensais que je ne pouvais pas. J’ai juste pensé, je ne pense pas que je peux faire ça. Alors il m’a donné le rôle. J’ai dû gagner 25 livres, ce qui était vraiment J’étais aussi en train de sortir de ma vie de punk rock et d’entrer dans ma vie d’actrice.

Pas du tout éteinte par le matériau sombre, elle se souvient: « Je me suis dit: ‘Allons-y.’ Il y avait certains agents à l’époque qui m’avaient dit de ne pas le faire, ce que je trouve hilarant maintenant. Je l’ai fait un peu à l’époque aussi. J’étais comme, ‘Je vais dire non?!’ Ils pensaient que je serais stéréotypé, enfermé dans la catégorie des grosses filles. [Though she was hardly fat, Buffalo Bill’s victims were supposed to be « roomy, » using Lecter’s word, so that he could loosen their skin by starving them.] Ils ont dit qu’il serait très difficile de s’en sortir. Ce qui n’est pas complètement faux. Mais il n’y avait aucun moyen que je ne le fasse pas. «

Pour se préparer à être coincée dans une fosse dans le donjon d’un psychopathe, elle s’est enfermée dans le placard du sous-sol de ses parents pour imiter les confins étroits et sombres. Avant de filmer, elle avait des cauchemars sur le fait d’être dans cette situation et de paniquer pour savoir si elle essaierait de s’échapper (Catherine a mis en œuvre un plan impliquant le chien bien-aimé de Bill, Precious) ou tout simplement d’accepter son destin et de mourir.

« Je ne vais pas mentir, » dit-elle, « j’avais des problèmes, et je me souviens avoir pensé que c’était la différence entre Catherine et moi. Je n’avais pas autant d’estime de moi à l’époque. Ce n’était pas le cas. la chose la plus évidente à faire pour moi. Et cela m’a poussé à me demander: « D’accord, attendez une minute, pourquoi je ne veux pas vivre? » Je fais que ça sonne un peu plus qu’il ne l’était, mais je me souviens juste d’avoir dit: ‘Oh, d’accord, alors qu’est-ce qui se passe ici?’ Et cela m’a conduit dans des années de thérapie. «