Savons parents oubliés: des co-stars d’Emmerdale qui avaient joué des frères et sœurs à la paire de Brookside qui a joué en couple

BIEN QUE tout puisse arriver au pays du savon, et c’est souvent le cas, il est rare de voir des croisements entre les émissions aux heures de grande écoute.

Cependant, vous serez peut-être surpris de constater que plus d’une poignée de stars du feuilleton ont eu beaucoup d’expérience en prétendant être liées les unes aux autres.

Une foule de personnages des Dales à Albert Square ont en effet été racontés dans une «autre vie» sur des feuilletons rivaux.

D’un couple légendaire prétendant être mari et femme plus d’une fois à un ensemble de frères et sœurs Corrie qui avaient déjà eu le goût d’être frère et sœur, ces personnages prouvent que la famille est vraiment tout, quel que soit le savon auquel ils se joignent.

The Sun a compilé une liste pour vous mettre au courant de toutes vos connexions familiales de savon.

Jetons maintenant un coup d’œil et voyons si vous vous en souvenez tous…

Sue Johnston et Ricky Tomlinson (Brookside et la famille Royale)

Sue et Ricky se sont fait un nom lorsqu’ils ont joué un duo mari et femme dans le feuilleton classique de Channel 4 Brookside.

Le couple a commencé à apparaître dans la série en 1982 en tant que Sheila et Bobby Grant.

Les téléspectateurs ont été captivés par les hauts et les bas de la vie du couple et les nombreux défis difficiles auxquels ils ont dû faire face.

Les fans se souviendront de l’horrible épreuve de viol de Sheila en 1986, lorsque presque tous les personnages du feuilleton sont devenus suspects du crime.

Les tourtereaux l’ont finalement appelé en 1988 au milieu des difficultés financières de Bobby et il s’est éloigné de sa femme et du savon lui-même.

Sue est restée deux ans de plus avant de se quitter en 1990.

Cependant, huit ans plus tard, le duo a été réuni sur la sitcom de la BBC The Royale Family où ils étaient de retour pour jouer mari et femme, Jim et Barbara Royale, une fois de plus.

La comédie populaire a été diffusée entre 1998 et 2000 avant d’avoir une série d’émissions spéciales uniques entre 2006 et 2012.

L’actrice Sue a ensuite joué un autre feuilleton, mais cette fois sans Ricky, lorsqu’elle a joué Gloria Price dans Coronation Street d’ITV.

Elle a joué le personnage fougueux entre 2012 et 2014.

Tina O’Brien et Jack P. Shepherd (Coronation Street et Clocking Off)

Tina et Jack sont tous deux devenus des noms familiers grâce à leur représentation de frère et sœur qui se chamaillent, Sarah et David Platt.

Ils sont devenus tellement synonymes de leurs rôles qu’il est difficile de croire que c’était en fait la DEUXIÈME fois qu’ils représentaient frère et sœur dans une émission de télévision.

Bien qu’ils n’étaient que des enfants lorsqu’ils ont rejoint la populaire émission ITV, Tina et Jack avaient déjà eu un contact avec la célébrité sur le petit écran auparavant.

Tina et Jack ont ​​joué des frères et sœurs dans la populaire série BBC One mettant en vedette Sarah Lancashire, Clocking Off.

Il y a quelques années, Jack a partagé une photo de retour des deux de leur passage au programme.

Au moment du tournage en 1999, Jack aurait eu environ 11 ans, tandis que Sarah aurait eu 16 ans.

Jack a légendé la photo: « Flash back to me and @ tinaob83 I’m Clocking Off 1999. »

Tina a rejoint le casting de Corrie peu de temps après la fin du tournage de Clocking Off en 1999, avec Jack rejoignant peu de temps après en 2000.

Rebecca Sarker et Chris Bisson (Coronation Street et Emmerdale)

Bien que maintenant tous les deux des habitués d’Emmerdale, Rebecca et Chris sont apparus pour la première fois en tant que frère et sœur à Corrie en 1999.

Rebecca a joué le rôle de Nita Desai pendant environ un an et demi avec Chris jouant son frère Vikram.

Chris est resté avec le spectacle encore plus longtemps – un peu moins de quatre ans avant de finalement dire au revoir aux pavés en décembre 2022.

Il a ensuite rejoint Emmerdale en tant qu’homme d’affaires fort d’esprit Jai Sharma en 2009.

Restant dans les Dales depuis, il a été impliqué dans certaines des histoires les plus choquantes et les plus controversées du feuilleton.

Cependant, ce n’est qu’en 2018 qu’il a retrouvé Rebecca lorsqu’elle est finalement devenue sa belle-mère dans l’émission.

Passant de frères et sœurs à beau-parent et fils, Rebecca a joué le rôle de Manpreet Jutla, qui a épousé le père de Jai, Rishi.

Cela a amené le couple à se réunir à nouveau sur les écrans avec leurs jours précédents en tant que frère et sœur depuis longtemps derrière eux.

Jesse Birdsall et Gillian Talyforth (épouses de Hollyoaks et de footballeurs)

Alors que Gillian s’est fait un nom grâce au rôle du personnage de longue date de Kathy Beale dans EastEnders, elle a également participé à deux autres émissions populaires où une certaine personne a été choisie à deux reprises comme son mari.

Gillian est apparue dans la très populaire émission ITV Footballers ‘Wives en tant que Jackie Pascoe.

Elle a été rejointe par son futur mari dans la troisième série du programme, Roger Webb, joué par l’acteur Jesse Birdsall.

Le couple est apparu comme le couple aimé jusqu’à la fin de la série après cinq saisons en avril 2006.

Cependant, sept ans plus tard, Gillian et Jesse jouaient à nouveau mari et femme – cette fois dans Hollyoaks de Channel 4.

Gillian a joué Sandy Roscoe avec Jesse dans le rôle de Fraser Black.

Fraser n’a rien fait de bon pendant son temps sur le feuilleton et s’est impliqué dans de nombreuses activités criminelles et actes répréhensibles.

Aucun d’eux n’est resté très longtemps car ils ont tous les deux quitté la série en 2014.

Gillian est ensuite revenue pour un très bref passage au début de 2015, mais n’a pas été vue à Chester depuis.

Rebekah Elmaloglou et Terence Donovan (À la maison et à l’extérieur et Voisins)

Ce n’est pas seulement ici au Royaume-Uni que les relations familiales surgissent parmi les feuilletons.

Down Under, deux légendes australiennes ont également joué plus d’un groupe de parents.

En 1990, Rebekah Elmaloglou et Terance Donovan sont apparus en tant que père et fille Al et Sophie Simpson dans Home and Away.

Cependant, ils avaient une relation délicate et il était clair qu’Al ne pouvait pas être le père dont Sophie avait besoin ou qu’il voulait.

Il n’est pas resté longtemps et il est parti la même année lorsque son personnage a été envoyé en prison.

Cependant, le couple a été réuni plus de 20 ans plus tard – cette fois dans l’émission rivale Neighbours.

L’actrice Rebekah a commencé à jouer le rôle de Terese Willis en mai 2013, faisant partie de la famille Willis que Terence avait rendue célèbre dans les années 90.

Terence a joué le patriarche de la famille Doug de 1990 à 1994, mais a ensuite rejoint la série un an après l’arrivée de Terese.

Cela signifiait qu’ils faisaient à nouveau partie de la même famille – bien qu’un peu plus éloignés.

Dans l’émission, ils sont beau-père et belle-fille.

Simon Williams et Lisa Faulkner (EastEnders et Holby City)

Bbc

Simon et Lisa ont joué des parents dans deux émissions populaires de la BBC avec plus de 15 ans d’intervalle.

Lisa est apparue comme le personnage de Victoria Merrick dans Holby City entre 1999 et 2001 où Simon a joué son père Charlie entre 2000 et 2003.

Cependant, le couple a ensuite été réuni, cette fois sur Albert Square en tant qu’oncle et nièce.

Ils faisaient partie du clan Browning/Wilmott-Brown qui a fait des ravages dans l’East End tout au long de 2017.

Lisa était une femme d’affaires déterminée Fi tandis que Simon était son oncle Hugo et avec le reste de leur famille, ils ont tenté de prendre le contrôle total de Walford afin d’être les vrais soutiens de famille.