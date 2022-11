Savons fabriqués au Canada par un homme trisomique et sa sœur

NEW WESTMINSTER, C.-B. –

Un méli-mélo de seaux et de bouteilles est posé sur une table blanche dans la petite cuisine de Simon Vanderloo. Pendant qu’il chauffe un grand récipient d’huile de noix de coco au micro-ondes, sa sœur aînée Caroline Short dose soigneusement un mélange d’huiles essentielles fraîchement parfumées.

Les frères et sœurs, originaires de New Westminster, en Colombie-Britannique, fabriquent du savon artisanal tous les mardis. C’est quelque chose qu’ils font ensemble depuis les premiers jours de la pandémie.

“Nous avons commencé à fabriquer du savon pendant COVID lorsque Simon et moi avions un peu de temps libre supplémentaire”, a déclaré Short. “Nous avons appris à le faire ensemble et avons rapidement découvert que Simon était vraiment doué pour ça.”

Vanderloo a 28 ans et vit avec le syndrome de Down, qui survient naturellement lorsqu’un individu possède une copie supplémentaire complète ou partielle du chromosome 21.

Short a toujours cru en son potentiel et s’est souvent demandé ce que ce serait de démarrer une entreprise avec lui.

“Quand j’ai découvert que faire du savon était une bonne activité pour nous deux, je me suis dit : ‘Pourquoi n’essaierions-nous pas de faire quelque chose de plus grand avec ?'”, a déclaré Short.

Vanderloo étant également désireux d’en faire plus, le couple a créé une société appelée Simon’s Soapbox.

L’idée derrière le nom est que l’entreprise est une plate-forme que Vanderloo peut utiliser pour mettre en valeur et partager toutes ses capacités.

Simon Vanderloo et Caroline Short présentent leur produit, qu’ils vendent en ligne et sur les marchés communautaires. (Source : Caroline Short)

“Dès le début, je voulais garder Simon au centre de nos activités. C’est presque comme si l’entreprise était la voix de Simon, elle essaie d’être créative et de montrer aux gens une façon différente d’entendre Simon et de montrer tout ce que nous pouvons faire ensemble. “, a déclaré Short.

Caroline Short et Simon Vanderloo sont un frère-sœur vendant du savon et un duo qui fait tomber les barrières. (Source : Caroline Short)

Lancer une start-up n’a pas été facile, mais le duo frère-sœur était déterminé à le faire fonctionner. Non seulement ils ont commencé à produire de grandes quantités de savon, mais ils ont également conçu leur propre emballage et sécurisé un site Web pour le commerce électronique.

Alors que Vanderloo a parfois du mal à parler, son enthousiasme pour son entreprise est indéniable. Il aime particulièrement la façon dont ils produisent maintenant cinq variétés différentes de barres pour le corps et un savon spécialement conçu pour le nettoyage de la cuisine.

Simon Vanderloo et Caroline Short travaillent ensemble non seulement pour fabriquer du savon, mais aussi pour promouvoir les avantages d’un emploi significatif pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. (Photo de Mélanie Nagy / CTV News)

Short dit que l’entreprise a aidé son frère à gagner un petit revenu et à trouver un nouveau but. Elle pense également qu’ils contribuent à susciter une conversation sur les avantages d’employer des personnes ayant une déficience intellectuelle.

“Beaucoup de gens pensent que l’aménagement du lieu de travail est vraiment difficile et demande beaucoup de travail, mais avec un peu de curiosité, le travail d’apprentissage et d’écoute peut facilement être transformé et accessible.”

(Photo de Mélanie Nagy / CTV News)

(Photo de Mélanie Nagy / CTV News)

Selon la Société canadienne du syndrome de Down, plus de 50 % des personnes atteintes ont de la difficulté à trouver du travail malgré les compétences recherchées par de nombreux employeurs.

L’organisation affirme que les personnes atteintes du syndrome de Down sont souvent considérées à tort comme moins capables et moins précieuses au sein de la population active.

“Je veux encourager les gens à penser différemment au handicap et à la façon dont nous pouvons améliorer nos lieux de travail, car l’inclusion profite à tout le monde en fin de compte”, a déclaré Short.

Simon Vanderloo et Caroline Short, les fondateurs de Simon’s Soapbox, vendent leurs produits dans un marché communautaire du Grand Vancouver. (Source : Caroline Short)

Avec l’aide de sa sœur, Vanderloo vend souvent du savon dans les marchés fermiers et les foires artisanales de la région métropolitaine de Vancouver. En plus de promouvoir son produit, il en profite pour partager son histoire afin de briser les stéréotypes.

Short dit que lorsque les clients parlent à son frère, qui est connu pour alléger l’ambiance avec une farce ou une blague douce, elle peut “les voir commencer à penser différemment à mesure que leurs hypothèses à son sujet commencent à changer”.

(Source : Caroline Short)

Changer les perceptions des gens et célébrer les contributions des personnes ayant une déficience intellectuelle est le fondement de Simon’s Soapbox.

En ce qui concerne l’orientation future de l’entreprise, Short et Vanderloo espèrent développer l’entreprise afin de pouvoir embaucher d’autres personnes ayant besoin d’un emploi significatif.