Savons de Noël 2022 : quand regarder les spéciaux du jour de Noël

Noël est arrivé, et vous savez ce que cela signifie : bonne compagnie, bonne bouffe et bonne télé. Les émissions spéciales de savon du jour de Noël sont devenues un incontournable de Noël au Royaume-Uni au fil des ans, et si l’on considère le drame qui a tendance à se dérouler dans ces épisodes spéciaux prolongés, ils valent la peine d’être regardés. Qui d’autre se souvient encore de la révélation explosive de la liaison de Max et Stacey dans EastEnders en 2007 ? Exactement, nous le faisons tous.

C’est particulièrement vrai en 2022, avec beaucoup d’action de savon pour vous aider après que vous vous êtes bourré le visage de dinde, de pommes de terre rôties et de la bagatelle maison de votre grand-mère. Nous décrivons ici quand et où regarder les plus grandes émissions spéciales sur les savons du jour de Noël.

Spécial Emmerdale Noël

25 décembre à 18h GMT sur ITV1

On dit que le spécial d’une heure du jour de Noël d’Emmerdale se concentre sur l’arrivée du frère de Cain Dingle, Caleb, longtemps perdu, joué par la star de Waterloo Road, Will Ash.

Discutant du spécial de Noël, la productrice d’Emmerdale, Laura Shaw, a taquiné que “En arrivant à l’écran le jour de Noël, Caleb doit sans aucun doute être le cadeau de Noël le plus inattendu et le plus choquant que Cain et Chas aient jamais reçu ! Caleb et en contrôle, riche et prospère, à première vue, Caleb est tout ce que son frère n’est pas, mais le couple découvrira-t-il qu’ils ont plus en commun qu’ils ne le pensaient ?

« Quels secrets du passé reviendront les hanter et comment le reste de la famille réagira-t-il lorsque Caleb se promènera en ville ? Son arrivée promet certainement de faire bouger les choses pour les Dingles et de faire démarrer 2023 en fanfare !

Le programme festif complet d’Emmerdale sur ITV1 est le suivant, y compris quelques épisodes d’une heure et un autre spécial le soir du Nouvel An :

Vendredi 23 décembre – 19h GMT (30 minutes)

Dimanche 25 décembre – 18h GMT (60 minutes)

Lundi 26 décembre – 19h GMT (30 minutes)

Mardi 27 décembre – 19h30 GMT (60 minutes)

Jeudi 29 décembre – 19h00 GMT (60 minutes)

Vendredi 30 décembre – 19h GMT (30 minutes)

Samedi 31 décembre – 19h30 GMT (30 minutes)

Spécial Noël Coronation Street

25 décembre à 19h GMT sur ITV1

Bien que nous ne connaissions pas les détails de ce qui se passera lors de la spéciale du jour de Noël de Corrie, ITV a confirmé qu’il se concentrera principalement sur le jour du mariage de Tyrone Dobbs et Fiz Stape. Un mariage de savon le jour de Noël ? Sûrement rien ne peut mal tourner là-bas…

Le producteur de Coronation Street, Ian MacLeod, a taquiné que «les épisodes sont amusants, chaleureux et axés sur la famille. Corrie a historiquement toujours fait ça » et qu’il a même pleuré deux fois pendant le visionnage, affirmant que c’était « vraiment émouvant et charmant » mais « pas triste ».

Le programme festif complet de Coronation Street sur ITV1 est le suivant, y compris de nombreux épisodes d’une heure tout au long de la saison des fêtes et un autre spécial le soir du Nouvel An:

Vendredi 23 décembre – 19h30 GMT (60 minutes)

Dimanche 25 décembre – 19h GMT (60 minutes)

Lundi 26 décembre – 19h30 GMT (60 minutes)

Mercredi 28 décembre – 19h GMT (60 minutes)

Jeudi 29 décembre – 20h GMT (30 minutes)

Vendredi 30 décembre – 19h30 GMT (30 minutes)

Samedi 31 décembre – 20h GMT (30 minutes)

Spécial du jour de Noël d’Eastenders

25 décembre à 21h25 GMT sur BBC1

EastEnders devrait également présenter un épisode d’une heure le jour de Noël, mais légèrement plus tard que d’habitude à 21h25 GMT. Comme d’habitude, Noël est une période difficile pour ceux d’Albert Square, avec le scénario de cette année se concentrant sur la relation de Mick Carter avec Janine Butcher, avec le producteur exécutif d’Eastenders Chris Clenshaw taquinant que ce sera “le dernier Noël de Mick – et c’est assez épique” et que “c’est une histoire d’amour tragique”.

Il ne s’agit pas seulement de Mick – qu’en est-il de The Queen Vic ? Avec Mick hors de question, qui reprendra les rênes de l’essentiel de la vie de Walford et s’assurera que les résidents n’ont pas soif ?

Nous devrons attendre et découvrir.

Le programme festif complet d’Eastenders sur BBC One est le suivant, y compris un épisode d’une heure le jour de Noël et une émission spéciale de 30 minutes le jour de l’An :

Vendredi 23 décembre – 19h30 GMT (30 minutes)

Dimanche 25 décembre – 21h25 GMT (60 minutes)

Lundi 26 décembre – 19h30 GMT (30 minutes)

Mardi 27 décembre – 19h30 GMT (30 minutes)

Mercredi 28 décembre – 19h30 GMT (30 minutes)

Jeudi 29 décembre – 19h30 GMT (30 minutes)

Dimanche 1er janvier – 18h30 GMT (30 minutes)

Spécial Noël Hollyoaks

Contrairement aux autres grands feuilletons, il n’y a pas d’épisode de Hollyoaks diffusé le jour de Noël lui-même – et si nous sommes honnêtes, la programmation festive semble un peu mince par rapport aux trois grands – mais attendez-vous au chaos habituel de Hollyoaks alors que se déroulent les événements du mariage de Prince et Olivia.

Le retour de Hunter McQueen en particulier devrait faire bouger les choses, l’acteur Theo Graham taquinant qu’après une absence de quatre ans du feuilleton, Hunter “s’est fait larguer par Asha et il revient en force, c’est tout ce que je vais dire!”.

Le programme festif complet de Hollyoaks sur Channel 4 est le suivant, y compris des épisodes consécutifs les 29 décembre et 3 janvier :

Vendredi 23 décembre – 18h GMT (30 minutes)

Mercredi 28 décembre – 18h GMT (30 minutes)

Jeudi 29 décembre – 17h30 GMT (60 minutes)

Mardi 3 janvier – 18h GMT (60 minutes)

Que se passe-t-il si je manque les spéciaux du jour de Noël ?

Bien qu’il soit toujours agréable de se mettre à l’aise après un bon grand dîner de Noël et de regarder les feuilletons en famille, il y a toutes les chances que vous en manquiez un ou deux, surtout avec un calendrier de Noël aussi chargé.

La bonne nouvelle est que le spécial de Noël EastEnders sera disponible via BBC iPlayer peu de temps après sa diffusion, et il en va de même pour Emmerdale et Coronation Street avec ITVX, le hub ITV renommé. Ceux qui veulent rattraper tous ces épisodes de Hollyoaks devraient se diriger vers All4.

C’est aussi ainsi que vous pourrez regarder les spéciaux si vous êtes à l’étranger et que vous utilisez un VPN comme ExpressVPN. Nous décrivons comment regarder BBC iPlayer depuis l’étranger séparément, ainsi que comment regarder ITV Hub (ITVX) depuis l’étranger et comment regarder All4 depuis l’étranger également.