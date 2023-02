Savoir si une locomotive est un passager ou un bon train grâce aux codes imprimés dessus

Si vous voyagez fréquemment en train, vous avez peut-être rencontré certains mots ou symboles sur les locomotives ou sur les quais. En général, nous ne réfléchissons pas à ces mots et continuons notre voyage. Cependant, cela ne fait pas de mal d’en apprendre un peu plus sur ces symboles. Vous devez avoir vu WAG, WAP, WDM, WAM écrit sur la locomotive ou la locomotive des chemins de fer indiens. Si vous vous êtes déjà demandé ce qu’ils représentaient, nous avons ce qu’il vous faut.

La première lettre « W » dans ces codes signifie l’écartement de la voie ferrée, qui est de cinq pieds. La puissance du moteur peut être comprise à partir des autres alphabets ‘A’ et ‘D’. Alors que « A » signifie que la source d’énergie est l’électricité, « D » signifie que le train roule au diesel.

De même, le but des moteurs est compris à partir de la troisième lettre «P», «G», «M» et «S». P signifie un train de voyageurs, G signifie un train de marchandises, M signifie un usage mixte tandis que S signifie ‘manœuvre’. La manœuvre, dans les opérations ferroviaires, est le processus de tri des éléments de matériel roulant en trains complets, ou l’inverse.

Si la locomotive du train porte l’inscription “WAG”, vous devez savoir qu’il s’agit d’une locomotive à courant alternatif qui est utilisée pour tirer le train de marchandises et fonctionne sur un rail à voie large. lors de la traction. De la même manière, cela ne devrait pas prendre il vous tarde de réaliser qu’un moteur sur lequel est écrit “WAP” tire un train de voyageurs sur une voie à voie large et utilise le courant alternatif.

Si un moteur porte l’inscription “WAM”, cela implique simplement qu’il s’agit d’un moteur à courant alternatif pouvant être utilisé à la fois pour les trains de voyageurs et de marchandises et qu’il fonctionne sur des voies à voie large. utilise pour tirer. Sur les moteurs, vous pouvez parfois voir l’écriture “WAS”. Ils fonctionnent sur des lignes à voie large et sont des locomotives à courant alternatif. Ils sont utilisés pour les opérations de manœuvre.

