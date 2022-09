Savoir pourquoi les hommes de la communauté Barot portent un sari et font du garba

Les célébrations de Navratri ont commencé à travers le pays le 26 septembre. Les festivités se termineront le Dusshera, le 5 octobre. Chaque partie du pays a sa propre tradition et ses propres coutumes pour célébrer le festival. Mais saviez-vous que dans certaines parties du Gujarat, les hommes portent des saris et exécutent Garba pour inverser une malédiction ? Vous l’avez peut-être lié au scénario de Rajkummar Rao et Shraddha Kapoor avec Stree. Dans le film, les hommes portent un sari la nuit en se couvrant le visage de peur d’être attaqués par une sorcière. Mais cette histoire réelle ne fait pas que déformer les stéréotypes de genre, mais honore la malédiction vieille de 200 ans.

La coutume vieille de deux siècles est toujours suivie religieusement dans la vieille ville d’Ahmedabad par la communauté Barot, où les hommes s’habillent et portent un sari le huitième soir du festival à Sadu Mata Ni Pol et exécutent la danse folklorique appelée Sheri Garba.

Selon les rapports de l’année dernière d’Indian Express, la population locale pense qu’une femme nommée Saduba a jeté un sort aux hommes de la communauté lorsqu’ils ont refusé de l’aider et de protéger sa dignité, ce qui lui a fait perdre son enfant dans le processus. Pour l’apaiser, selon la croyance, un temple a été construit en son honneur où les hommes vont prier.

Chaque année sur Ashtami, des centaines d’hommes de la communauté Barot rendent hommage à Sadu Mata.

Navratri représente le bien triomphant du mal. Selon le calendrier hindou, il est observé le dixième jour du mois Ashwin, qui tombe entre les mois de septembre et octobre dans le calendrier grégorien. Pendant ce temps, les habitants du Bengale occidental célèbrent Durga Puja. Des pandals élaborés aux idoles plus grandes que nature de la déesse Durga, la ville de la joie est un régal à regarder.

