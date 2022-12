Savoir pourquoi Aamir Khan est toujours repéré avec un oreiller en voyage

Aamir Khan et son penchant pour les oreillers sont connus de tous ses admirateurs. L’acteur est souvent aperçu portant un oreiller à la main lorsqu’il est en voyage.

Il a été photographié avec le coussin à plusieurs reprises, laissant les fans se demander pourquoi. Aamir Khan aurait du mal à s’endormir si l’oreiller est inconfortable, donc quand il voyage, il emballe toujours son propre oreiller.

Lors d’une conversation avec Bollywood Hungama il y a quelques années, l’acteur avait déclaré: “Eh bien, j’adore cet oreiller et c’est l’oreiller avec lequel je dors tous les soirs.”

Il adore l’oreiller, et même les célébrités le savent. La co-vedette d’Aamir Khan, Kareena, a partagé une photo de lui avec son oreiller préféré à l’âge de 55 ans.

Kareena a écrit : “Ma co-star préférée doit être l’oreiller de @_aamirkhan… !”





Aamir Khan, qui a mis un terme à sa carrière d’acteur, a annoncé quand il reviendrait mercredi lors du tapis rouge de la première de Salaam Venky. S’adressant aux journalistes lors de la première, la superstar a affirmé qu’il reviendrait dans un an.

“Je ne fais rien. Je travaille depuis longtemps, alors maintenant je veux passer du temps avec ma famille. Des travaux sont en cours sur la fondation Paani, et il y a d’autres choses aussi. Je reviendrai au théâtre après un an . Mais vous pouvez me voir dans un petit rôle dans ce film Salaam Venky”, a déclaré l’acteur à l’agence de presse PTI.

Lisez aussi: Aamir Khan décide de faire une pause après l’échec du box-office de Laal Singh Chaddha, dit “Je veux faire l’expérience de la vie…”

Revathys Salaam Venky, qui a Kajol et Vishal Jethwa dans les rôles clés, présente Aamir Khan dans un caméo. Le 9 décembre 2022 (aujourd’hui), le film devrait sortir en salles.

Pour les non-initiés, Aamir Khan a fait tourner les têtes dans son regard salé sur la fête de fiançailles de sa fille Ira Khan avec Nupur Shikhare le vendredi 18 novembre 2022.