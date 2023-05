"Savoir ce que nous faisons": La Russie contre l’Ukraine "Poutine en tête de liste des victimes" Commentaire

Le Kremlin a déclaré jeudi que les services de sécurité russes savaient ce qu’ils faisaient après qu’un haut responsable du renseignement ukrainien a déclaré que le président Vladimir Poutine était le numéro un sur la liste des victimes de Kiev.

Vadym Skibitsky, chef adjoint du service de renseignement militaire ukrainien, a déclaré au journal allemand Die Welt dans une interview que Kiev voulait assassiner Poutine « parce qu’il coordonne et décide de ce qui se passe » pendant la guerre et que le dirigeant russe était conscient qu’il était en tête de liste des victimes ukrainiennes.

« Mais à la fin, tout le monde devra répondre de ses actes », a déclaré Skibitsky.

« Poutine remarque que nous nous rapprochons de plus en plus de lui, mais il a aussi peur d’être tué par les siens », a déclaré Skibitsky à Die Welt.

Skibitsky a ensuite nommé d’autres Russes, dont le patron des mercenaires Yevgeny Prigozhin, le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu, le chef d’état-major général Valery Gerasimov et le commandant militaire Sergei Surovikin – surnommé « le général Armageddon » par les médias russes, comme cibles.

Il a été cité comme disant que Poutine était une cible difficile car il était « enfermé » la plupart du temps mais commençait maintenant à apparaître plus souvent en public.

Lorsqu’on lui a demandé si les mesures de protection de Poutine avaient été renforcées après l’interview de Skibitsky, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré jeudi à la télévision d’État :

« Croyez-moi, nos services de sécurité connaissent leur travail et savent ce qu’ils font. »

Peskov a déclaré que l’interview de Skibitsky était la confirmation que la Russie avait eu raison de lancer ce qu’elle appelle son « opération militaire spéciale » en Ukraine il y a 15 mois, un conflit que l’Ukraine et l’Occident considèrent comme une guerre de conquête non provoquée.

« Le régime terroriste parle de ses aspirations terroristes. L’opération militaire spéciale est plus que justifiée, plus que nécessaire et doit être complétée par la réalisation de ses objectifs », a déclaré Peskov.

Le Kremlin a décrit une attaque de drones contre le Kremlin au début du mois comme une tentative ukrainienne de tuer Poutine, ce que Kiev a démenti à l’époque.

Le New York Times a déclaré plus tôt jeudi que les agences de renseignement américaines pensaient que l’attaque par drone avait probablement été orchestrée par des espions ukrainiens ou des renseignements militaires.

