Savoir ce qu’Annu Kapoor a dit à propos d’Aamir Khan, pourquoi il est trollé

L’acteur vétéran Annu Kapoor, qui joue le principal antagoniste de la série Web Crush Course récemment publiée, est critiqué sur les réseaux sociaux pour ses récents commentaires sur la superstar de Bollywood Aamir Khan et son prochain film Laal Singh Chaddha.

Lors d’une récente interaction avec les médias, Annu Kapoor a révélé qu’il ne savait pas qui est Aamir Khan et a déclaré qu’il n’était pas au courant du prochain film Laal Singh Chaddha.

Lors de la conférence de presse du film Hum Do Humare Baraah, lorsqu’un journaliste a interrogé Annu Kapoor sur Aamir Khan et la tendance au boycott sur les réseaux sociaux pour son prochain film Laal Singh Chaddha, l’acteur vétéran a répondu : “Kaun hai woh (Qui est-il) ?.”

Dans une vidéo partagée par la célébrité pap Viral Bhayani, Annu Kapoor peut être vu en train de répondre à un journaliste qui l’interroge sur Aamir Khan et son film. Avant même que la journaliste n’ait terminé sa question – “Le film de Sir Aamir, Laal Singh Chaddha, va sortir…”, on entend Annu Kapoor répondre : “Qu’est-ce que c’est ? Je ne regarde pas de films. Je ne sais pas.”

Immédiatement, on entend quelqu’un s’interposer, vraisemblablement le manager d’Annu Kapoor et dire : “Pas de commentaires”, ce à quoi l’acteur ajoute : “Pas de commentaires nahi. Mai movie he nahi dekhta, na apni na parayo ki. Mujhe pata bhi nahi woh kaun hai . Sach mai nahi pata. Toh main kya bata paunga ki kaun hain woh. Je n’en ai aucune idée. (Il ne s’agit pas de “pas de commentaires”. Je ne regarde pas de films, que ce soit le mien ou d’autres. Honnêtement, je ne sais même pas qui il est. Comment est-il possible pour moi de dire qui il est et de commenter le film ?).”





Peu de temps après, la vidéo d’Annu Kapoor parlant de ne pas connaître Aamir Khan est devenue virale sur les réseaux sociaux et depuis, la star vétéran est traquée à gauche, à droite et au centre.

La dernière sortie d’Annu Kapoor était Crash Course qui est diffusée sur Amazon Prime Video. Quant à Laal Singh Chaddha, le film devrait sortir en salles le 11 août.